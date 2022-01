Neme afirmó Alberto Fernández y Manzur tienen una relación "muy buena"

Luego de que se hablara de una posible salida de Juan Manzur de la Casa Rosada, el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, destacó el trabajo del jefe de ministros y aseguró que mantiene una muy buena relación con el presidente Alberto Fernández.

A la relación entre Manzur y Fernández, Neme la calificó como "muy buena" y subrayó que el jefe de Gabinete "es un dirigente de enorme experiencia en la gestión que fue convocado por el presidente para poder colaborar en una situación difícil después de la derrota electoral".

"Como digo yo: se puso la mochila y salió a caminar por la Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, y fue un apoyo para los gobernadores", ejemplificó el funcionario, quien afirmó que "se logró mejorar el resultado electoral" y que ahora están "trabajando para mejorar la gestión de gobierno".

El vicejefe de Gabinete señaló además que uno de los principales desafíos de Manzur será la "administración del presupuesto después de que la oposición se haya negado a darle presupuesto al Gobierno", lo cual conlleva "un doble trabajo" vinculado a "coordinar con todos los ministros las partidas necesarias, forma, cómo, cuánto", y que este trabajo "es parte fundamental de la gestión 2022".

"El objetivo central es que ningún proyecto de inversión se quede sin ejecutar, ya que cada peso que no se gasta en el sector público son salarios que no se pagan, es actividad económica que no colabora para superar la crisis que tenemos", sentenció en diálogo con Radio10.