La emotiva carta de la hermana de Emiliano Sala: "Para mí, siempre te fuiste ayer"

Se cumplen tres años de la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala, que fue víctima de un accidente aéreo en el Canal de la Mancha. Su hermana, Romina Sala, compartió una emotiva carta para recordarlo.

"El tiempo del reloj no tiene nada que ver con el de mis latidos. Para mí, siempre te fuiste ayer. Y entonces está tan fresca tu cara que cada vez que se me aparece de frente me acuerdo de todo", escribió en su cuenta de la red social Instagram.

La joven sostuvo que la "culpa, tristeza, angustia y soledad" son los sentimientos que la invaden en estos momentos. "Te extraño. Y los días como hoy dónde sale el sol, te extraño más todavía. Porque a vos uno nunca te veía lloviendo. Nadie conocía las ausencias de tus domingos solitarios. Cuando abrías la puerta tu sonrisa tapaba tu dolor".

"Entré a casa y me puse a ordenar. Casi te llamo para que me des una mano. En lo que sea. Con algo. Todo me daba igual. Hoy si tenía respuesta a todas las veces que me preguntabas que necesitaba. A vos. Las manos que me ofrecias. Tus preguntas. Tu complicidad. Tu manera rara de ser en este mundo. A vos. Extraño que me quieras como me querías. Y también extraño, la inocencia de pensar que podía llamarte en otro momento", dijo.

"El día está hermoso. Y yo te extraño en estos días. Porque cuando el Cielo está celeste es cuando miro para arriba y te busco. Nunca fuiste nube. Siempre fuiste sol. Y entonces miro. Suspiro. Miro para el costado y ya no tengo como tocarte. Alguien que no conozco parece pronunciar tus palabras. Y me gusta. Pero me asusto. Te extraño. Y en los días tan hermosos como hoy, te extraño más que nunca", siguió.

Por último, Sala reclamó Justicia. "A 3 años de ese maldito 21 de enero que te llevo sin piedad. Justicia, siempre justicia", finalizó.