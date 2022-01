La ovalada, de luto: Falleció Carlos María “Mello” Galindez, un histórico de Tucumán Rugby

Carlos María Galindez, histórico jugador de Tucumán Rugby y dirigente en nuestra provincia, murió este jueves a los 79 años luego de luchar contra una larga enfermedad. “Mello”, como lo apodaban sus amigos "verdinegros", dejó una marca imborrable en el deporte ovalado.

Arrancó jugando en las juveniles del club de sus amores, en los 50, y en los 60 se sumó al plantel superior, donde dejó su huella registrada. Como entrenador fue formador de muchísimas camadas, con más de 30 años entrenando a los más chicos, en Yerba Buena.

Además, como dirigente, fue integrante de la Comisión de Rugby Infantil de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), de la que fue su presidente a fines de los años 80 y consejero por dos períodos, en los 90. Tras conocerse la triste noticia, diferentes amigos lo recordaron y lo despidieron en sus redes sociales.

"Hoy partió a la casa de nuestro señor mi querido amigo, casi hermano de toda la vida, el "Mello" Galindez. No tengo y no me alcanzan las palabras para describir lo que fue: un señor; un amigo que siempre estaba cuando lo necesitaba. Querida flaquita y chicos (Carlitos, Carolina, Coli, Luchi, Laurita y Francisco) reciban mis cariños y abrazos y estén orgullosos del marido y padre que ya descansa en paz. Chau, querido cabecita, hasta nuestro próximo encuentro. Te recordaré siempre", le escribió, entre otros, Horacio Lozano Muñoz en su muro de Facebook.

Así, el rugby pierde a otra leyenda; un grande que dice adiós.