Florencio Randazzo cuestionó a la titular del Pami por sus vacaciones en México

Luego de conocerse que la titular del Pami, Luana Volnovich, se encuentra de vacaciones en el Caribe mexicano, a pesar de que Alberto Fernández les pidió a los funcionarios quedarse en el país. El diputado nacional, Florencio Randazzo, habló sobre el tema y recordó que cuando fue ministro sólo descansaba los fines de semana.

"Cuando fui ministro solo me tomé fines de semana y me fui a Valeria del Mar. Sabía de la enorme responsabilidad que tenía por el lugar que estaba", dijo Randazzo durante una entrevista con el diario Clarín.

El parlamentario de Vamos con Vos contó además que este año todavía no se fue de vacaciones porque está esperando a que se confirmen las fechas de sesiones extraordinarias en la Cámara Baja.

Por otra parte, Randazzo analizó además los dos años de gestión del presidente Alberto Fernández. "No voy a hacer una evaluación desde el punto de vista personal porque no me corresponde. Institucionalmente es el presidente de los argentinos y el resultado ha sido pésimo. Al país le ha ido muy mal", indicó.

"Al principio de la pandemia, cuando convocó a todos los sectores. Eso generó expectativa en relación a resolver confrontaciones. Después ese camino, lamentablemente, se abandonó", agregó.