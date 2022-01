La serie “1883” y otros títulos llegan a Paramount+

Series

1883 (YA DISPONIBLE) Se trata de la precuela del exitoso western “Yellowstone”, protagonizado por Kevin Costner, que acaba de concluir su cuarta temporada. La precuela -también creada por Taylor Sheridan- sigue a la familia Dutton cuando decide emprender un viaje hacia el oeste de los Estados Unidos, a través de las grandes llanuras. Más allá de ser un drama familiar, “1883” es en realidad una reflexión acerca de aquellas personas que deciden emprender largos y peligrosos viaje, huyendo de la pobreza. La producción es protagonizada por Sam Elliott, en el papel de un vaquero que asume la ardua tarea de guiar al grupo de migrantes desde Texas hasta Montana. Como John Dutton actúa el cantante y actor Tim McGraw, e Isabel May como Young Sheldon.

Acapulco shore - Temporada 9 (MIÉRCOLES 19) El polémico reality regresa. Después de unas controvertidas vacaciones en Acapulco el año pasado, la familia Shore viaja a Cartagena, Colombia. Cabe mencionar que esta es la primera vez que se graba el reality fuera de México.

Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo (JUEVES 20) Una serie donde el conductor repasa cómo fue el momento en el que tuvo que viajar de urgencia a los Estados Unidos por el nacimiento de su hijo y muestra cómo es su relación actual con el niño, que lo acompaña a todas partes. En el reality se revelan imágenes inéditas de la mujer que subrogó su vientre, el presentador cuenta lo que le sucedió aquel octubre de 2017 en el que nació el bebé.

Películas

Apex (YA DISPONIBLE) Se trata de una película que mezcla el suspenso y la ciencia ficción, y que comienza cuando cinco cazadores de élite pagan para cazar a un hombre en una isla desierta. Sin embargo, con lo que no cuentan es que los roles cambiarán cuando la “presa” comience a defenderse. Protagonizada por Bruce Willis.

Ray donovan, la película (SÁBADO 15) El filme vuelve a tener como protagonista a Liev Schreiber y comienza donde terminó la séptima temporada, con Mickey perdido y Ray decidido a encontrarlo y detenerlo antes de que pueda causar más daños.

Próximamente

Además se anunciaron los siguientes títulos sin fecha confirmada de estreno:

Star Trek (LÍNEA DE TIEMPO KELVIN) - SAGA COMPLETA Creada originalmente en 1966 por Gene Roddenberry, esta saga de películas sigue la historia original de las aventuras interestelares del capitán James T. Kirk y su tripulación a bordo de la nave estelar Enterprise, una nave de exploración espacial construida por la Federación Unida de Planetas en el siglo XXIII.

Mini espías: creada en 2001 por Robert Rodriguez, esta saga sigue a dos jóvenes a quienes les cambia la vida cuando se enteran de que sus padres son dos famosos espías. En total, son cuatro entregas protagonizadas por Daryl Sabara, Alexa Vega, Antonio Banderas y Carla Gugino.

Departure - Temporada 2: se trata de la historia de una investigación que gira en torno al misterioso accidente que llevó al tren experimental de alta velocidad a descarrilar.

I'm dying up here: producida por Jim Carrey, las dos temporadas se centran en el libro homónimo de no ficción que escribió William Knoedelseder. Cuenta la historia de un grupo de comediantes que trabajan en El Sótano y son dirigidos por Goldie, que les tiene cariño pero también se hace respetar.

Paw patrol - Temporada 8: para los más chicos llega una nueva entrega de la patrulla canina que componen Caza, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble, Skye, Ryder y Everest, responsables de cuidar la bahía en la que viven.