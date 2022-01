Dos mujeres se disputan la tenencia de la niña abusada

Por el escándalo que significó el hecho, la madre biológica de una niña de 10 años que el lunes dio a luz el lunes a un bebé exige que le restituyan a la pequeña y que de ninguna manera sea entregada a la madre de crianza, la mujer que crió a la niña desde los 2 años.

La Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (Dinayf), que tomó intervención en el caso el 3 de enero, cuando se denunció que la niña había sido abusada (ya llevaba casi siete meses de gestación), comenzó con los trabajos interdisciplinarios para presentarle un paneo de la situación al Juzgado de Familia, que resolverá este dilema.

“Siempre se va a actuar en base a lo que sea mejor para la niña, independientemente de cuáles sean los intereses de los adultos que están en conflicto. Transmitamos esa tranquilidad a la sociedad”, sintetizó la directora de la Dinayf, Miriam Martini, en una breve entrevista con LA GACETA.

Una vida dura

C, quien es la madre biológica de la víctima, parió hace diez años a mellizos: un nene y una nena. El pequeño, por problemas de salud, requirió toda la atención de su madre, por lo cual, según cuenta esta parte, dejó a la beba al cuidado de I., una vecina que terminó criando de la niña como a una hija propia. Esa irregular adopción ocurrió en 2014.

Al poco tiempo de dejar a la menor, el pequeño hermanito terminó falleciendo por sus afecciones y C. habría intentado recuperar a su hija pero no lo consiguió. Según le planteó esta mujer a su abogado, Patricio Char, existiría una sentencia por la cual se ordenaba que la niña volviera con su madre de sangre, pero la tenencia nunca se otorgó porque no se cumplía con la condición de que la menor fuera a vivir a una vivienda apropiada para garantizar su bienestar y desarrollo. Tampoco se pudo constatar hasta el momento que ese fallo exista.

Lo factible es que pequeña terminó viviendo con su madre de crianza en una vivienda de Lastenia, donde se topó con el hombre que le arruinó la vida.

Aberrante caso

El hecho fue denunciado el pasado 3 de enero por la madrastra de la pequeña. I. se presentó en la comisaría de Lastenia y denunció que tras observar el descomunal crecimiento del vientre de la niña le hizo un test de embarazo y comprobó que la criatura estaba embarazada. Declaró también en sede policial que el responsable del abuso sería una ex pareja suya, -un hombre de 54 años- según lo que la pequeña le habría contado.

La Policía, en un operativo al mando del comisario Carlos Morienago, allanó la vivienda del sospechoso por orden del juez Gonzalo Ortega. En la casa los uniformados solo hallaron a la madre del acusado, quien les dijo que su hijo se había ido de la casa el día anterior en una moto Zanella 110 al enterarse de la denuncia.

El fiscal Carlos Sale, que está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual durante la feria, pidió una orden nacional e internacional de captura para el fugitivo.

Intervenciones

Al conocerse la denuncia por violación, se conformó un equipo multidisciplinario y se aplicaron los protocolos de la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La gestación fue interrumpida a los siete meses, por lo que por el avanzado desarrollo la intervención quirúrgica resultó con el nacimiento de una criatura.

Al recién nacido se le extrajo material genético para futuras comparaciones de ADN mientras. La niña de 10 años comenzará a hacer tratamiento psiquiátrico y psicológico para que luego -si está en condiciones- declare en una cámara Gesell.

Según explicaron en la Dinayf, los niños aún están siendo cuidados bajo la órbita del ministerio de Salud, dado que ambos permanecen en el hospital de La Maternidad. Una vez que tengan el alta médica se determinará a quién serán entregados. Tampoco se descarta que pueda tomarse la medida excepcional de la internación.

“La Fiscalía está investigando un delito y nuestra tarea es la de ser auxiliares de la Justicia y cuidar de la nena. Empezamos con todos los abordajes necesarios desde que se nos dio intervención a través de la denuncia. Además, dependiendo de cómo evolucione el bebé, se hará la intervención legal al respecto y se cuidará también de él”, confirmó la titular de la Dinayf, Martini. “Estamos haciendo trabajos previos, pero una vez que tengan el alta haremos un informe social sobre el cuidado de la nena”, agregó.

Sobre la disputa entre las madres resumió: “hay un Juzgado de Familia interviniendo sobre eso. Se tomará una decisión a raíz de las conclusiones a las que lleguemos con los abordajes de la Dinayf. Siempre se elegirá en pos del bienestar de la niña, indistintamente de las pretensiones que tengan los adultos en disputa”.

“Pedido desesperado”

“Mi cliente hace un pedido desesperado para que la nena no sea devuelta a su madre de crianza”, explicó el abogado Char, que acompañará la querella de C.

“Llama la atención que esta mujer (por la madre adoptiva) no se haya dado cuenta del embarazo hasta antes de los 7 meses de gestación. Creemos que buscó ganar tiempo para que su pareja pudiera hacerse de un dinero y tener recursos para fugarse”, agregó en entrevista con LA GACETA. Sobre ese punto precisó: “en su declaración ella parece justificar al agresor al decir que sólo habría abusado de la niña una vez. Además es llamativo que este hombre, al día de haber sido denunciado, se haya podido fugar pero incluso teniendo tiempo de vender su casa...”.

Por último remarcó otro aspecto: “la niña podría haber accedido a una ILE a principio de su embarazo, lo cual habría sido mucho menos riesgoso para ella, pero las personas a su cargo nunca la llevaron aun médico. Creemos que sabían de esto y que no lo hicieron porque al constatarse el embarazo en un hospital el acusado hubiera quedado detenido en el acto”.