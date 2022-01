Vale como un Grand Slam para Djokovic

Hablando en términos tenísticos, lo que logró Novak Djokovic en los tribunales de Melbourne se parece a un championship point en la final de un Grand Slam. La decisión del juez Anthony Kelly de revocar la cancelación de la visa del serbio y ordenar su liberación lo dejó en principio habilitado para ir en busca de su décimo título en el Abierto de Australia, aunque la victoria todavía no es definitiva: a pesar de la sentencia favorable a “Nole”, el gobierno federal se reservó la potestad de deportarlo, algo que podría ocurrir en breve. Dicha prerrogativa le corresponde al ministro de Inmigración, Alex Hawke, y de hacerse efectiva implicaría una prohibición de ingreso al país por los próximos tres años para Djokovic.

Si bien el tenista número 1 del mundo manifestó públicamente su postura antivacunas, el estado de Victoria decidió concederle una exención médica para que pudiera participar del Abierto. Bajo esa garantía fue que el serbio decidió viajar a Australia a pesar de que no se permite el ingreso a quienes no estén vacunados. El juez Kelly tomó en consideración dicho argumento y también reconoció que el permiso médico había sido respaldado por “un profesor y un médico eminentemente cualificado”. “¿Qué más podría haber hecho este hombre?”, se preguntó Kelly en la mediación judicial. Poco después, ordenó que se le devolvieran las pertenencias y se lo liberara del confinamiento en el que permanecía desde hace varios días, a la espera de la resolución de su apelación.

El gobierno australiano había anticipado antes de la audiencia que apelaría en caso de una sentencia favorable al serbio. Ahora resta ver si a pesar del dictamen del juez federal, decide expulsar de todas maneras a “Nole”. Algo que, a la luz de las declaraciones vertidas en los últimos días, podría desembocar en un conflicto diplomático con Serbia.

Decidido a jugar

“Me siento gratificado y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ocurrió, quiero quedarme y competir en el Abierto de Australia. Sigo enfocado en eso. Volé hasta aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos. Por ahora no puedo decir otra cosa que gracias por acompañarme en esto y alentarme a que me mantenga fuerte”, fueron las palabras de agradecimiento de Novak una vez conocido el dictamen.

“Es la mayor victoria de su carrera, más grande que cualquier Grand Slam”, calificó su madre, Dijana Djokovic. “Celebramos la victoria de nuestro hijo, quien no ha hecho nada malo, no ha violado ninguna ley y ha sido acosado”, agregó.

Cabe recordar que el principal argumento del campeón vigente del Abierto de Australia para solicitar la exención médica fue haber dado positivo de covid-19 hace menos de un mes, aunque eso le acarreó críticas por haber participado de eventos públicos en los días siguientes al diagnóstico, sin siquiera usar barbijo.

El incidente entre Djokovic y el gobierno australiano echó más leña a la discusión entre quienes están a favor de las vacunas y quienes están en contra. Para los primeros, la presencia de Djokovic en el torneo representa no solo un riesgo, sino también una injusticia, ya que no se le han aplicado las mismas reglas que al resto. En la otra vereda están quienes consideran que cada quien es libre de decidir si desea vacunarse o no, y han tomado partido por Djokovic considerándolo un símbolo de la libertad de expresión.

Ahora, la pelota está en manos del ministro de Inmigración. ¿Habrá match para “Nole”?





Comunicado

La ATP pidió comprensión al gobierno australiano sobre los motivos de Djokovic para viajar a Australia, aunque pidió “encarecidamente” a los tenistas que se vacunen.





Acepta la decisión

“Puedo no estar de acuerdo en algunas cosas, pero la justicia ha hablado y Novak tiene derecho a participar del Abierto. Es lo justo”, opinó Rafael Nadal.