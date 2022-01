Larralde ahora quiere ser el “Cerebro” de La Ciudadela

Por primera vez, Pablo De Muner pudo tomar las riendas en el armado del equipo. Cabe recordar que al momento de asumir en la temporada anterior, el DT había heredado un plantel formado a criterio de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez. Tras renovar su contrato, uno de los primeros pedidos de “Tomate” a la dirigencia fue la incorporación del ex Defensa y Justicia Valentín Larralde. A pesar de no haber tenido muchos minutos en Arsenal, su último equipo, Larralde se llevó las miradas de todo el país por su gran desempeño en la Copa Sudamericana, con el “Halcón de Varela”, bajo las órdenes de Hernán Crespo. Además, De Muner supó dirigir en más de una ocasión al pibe de 21 años en Reserva y conoce de primera mano todas las cualidades que le puede aportar al “Santo”.

“Creo que fueron varias cosas. Una de las principales es que el cuerpo técnico ya lo conocía y la idea de juego me favorece. Le di mucha importancia a eso, después obviamente seguí mucho al equipo. Es impresionante ver cada partido de local, con la cantidad de gente que hay. Otra de las de las razones principales fue el objetivo, que es muy importante. Un poquito de todo”, enumeró Larralde sobre su llegada al conjunto de La Ciudadela.

El nacido en Berazategui había llegado en junio a Arsenal. Sin embargo, la mala campaña del conjunto de Sarandí desembocó en el cambio de entrenador, algo que el “Iniesta de Varela” (apodado así por De Muner), sufrió.

“En Arsenal las cosas fueron complicadas. Me había llamado el “Huevo” (Sergio Rondina), que duró pocos partidos, y a partir de ahí, se volvió todo muy cuesta arriba. Los nuevos técnicos que llegaron tenían una idea muy distinta a la que yo estoy acostumbrado, o a la que me favorece. Sin embargo, pude sumar algunos minutos, aunque no los que yo esperaba”, aseguró.

Larralde llegó, por pedido expreso del DT, junto a otro ex Defensa y Justicia, el delantero Juan Bautista Miritello.

Si bien en su posición hay varios jugadores. Larralde aseguró que no siente presión. “Es un orgullo estar al lado de jugadores de tanto recorrido y experiencia. Espero poder aprovecharlo y aprender de ellos”, dijo.

Además, el volante afirmó que puede jugar en diferentes posiciones, según lo que le pida el técnico. “Mi posición puede ser de doble cinco, de interno, ya sea por derecha o por izquierda o hasta de enganche. Soy derecho, pero bueno me siento siempre cómodo en el centro de la cancha o quizás ubicándome más a la espalda de los de los volante rivales. Creo que soy un buen asistidor y ahora estoy intentando agregarle un poco de llegada y remate. Espero poder volver a mi nivel”, cerró el “5”.

Donación

En el proceso de restructuración y renovación de La Ciudadela, quedaron sin uso 50 butacas del sector de la plateas. A fin de darles un mejor destino, la comisión directiva decidió donarlas a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo para la escuela de capacitación de cadetes y aspirantes.

Llegaron otros dos refuerzos

El lateral izquierdo Franco Quiroz, de último paso por San Telmo, y el volante por izquierda Patricio Damián Pérez, de Platense, se sumarán al plantel de San Martín. Ambos firmaron a préstamos y llegarán en los próximos días. Por otro lado, avanzan las tratativas por el central Fernando González, actual Barracas.