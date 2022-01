Dos tucumanas llevaron alfajores y escarapelas hasta Barcelona

De Concepción a Barcelona, España





Paula Fornaciari es una concepcionense de 25 años que se dedica al diseño y elaboración de accesorios. Lleva en este rubro siete años, es licenciada en Diseño de Indumentaria y le gusta viajar. Hoy está viviendo una experiencia que combina todo: “planeo conocer y llevar a Adela Francisca a la mayor cantidad de países posible”, dijo la emprendedora.

¿Qué es Adela Francisca? “Adela Francisca” nace como emprendimiento en 2014. Paula necesitaba ahorrar para su viaje de egresados, así que empezó a vender denarios hechos por ella en su colegio. Con el tiempo, “se volvió algo más comercial” y pudo expandirse más allá de las fronteras de Concepción. “Cuando me mudé a San Miguel de Tucumán pude crecer más. Empezó como un pasatiempo y después ya formaba parte de mis ingresos”, contó.

Un año después, la creadora de Adela Francisca lanzó un nuevo producto: escarapelas argentinas inspiradas en diferentes mujeres que marcaron la historia. En 2016, se realizó en Tucumán el acto central por el Bicentenario: “por cosas de la vida, la organizadora del evento me compró escarapelas. Se las regalaron a Gabriela Michetti -entonces vicepresidenta de la Nación- y a las esposas de gobernadores”, dijo y explicó que allí fue donde la idea tomó fuerza, llevándola a crear distintos modelos de escarapelas cada año.

Paula fornaciari en una feria de Tucumán

En noviembre de 2021, Paula partió a Barcelona. Y por supuesto, llevó a Adela Francisca. “Fue la ocasión especial para poder unir las dos cosas que yo quería: viajar y que la gente conozca mi emprendimiento”, expresó.

Adela Francisca tuvo un buen inicio en el territorio europeo, en especial con las escarapelas: mujeres emigrantes de distintos lugares se contactaron con Paula para tener un distintivo de su país natal.

“Uno siente mucho más a su país cuando está lejos”, aseguró y señaló que su mayor dificultad fue vivir el clima de fin de año lejos de su país. Sin embargo, la joven aspira a un futuro prometedor: conocer otras culturas y cargar con la propia para que otros la conozcan.

“No es que yo me vine acá pensando que allí no podría progresar, sino que vine para vivir la experiencia. Es diferente, no mejor ni peor”, sostuvo. Además, aclaró que cada lugar tiene sus “pros y sus contras”, mientras que en la Argentina los gastos de envío son mayores, en España el desafío es empezar desde cero.

El nuevo reto de Adela Francisca es la coexistencia. En Tucumán, el emprendimiento funciona a cargo de familiares y de gente capacitada. En Barcelona, sigue siendo Paula quien está a la cabeza. Según sus palabras, la clave del éxito es la constancia.

Para finalizar, dio un consejo a los emprendedores: “emprendan en algo que les guste, que les de placer hacerlo. También se trata de buscar qué es lo que nos hace únicos. Al principio siempre va a ser difícil, pero hay que ser constante”.





Luciana Saade, de 29 años, se recibió de Licenciada en Comunicación Social en 2014. En 2017, se mudó a Madrid para ampliar sus estudios. Sin imaginarlo, “una cosa llevó a la otra” y, ya graduada, comenzó a ejercer su profesión. En su trabajo, después de probar sus ricos alfajores argentinos, la impulsaron a venderlos, así comenzó lo que hoy es “Cocomad”, una pastelería argentina instalada en Madrid.

Escarapela de Adela Francisca en el arco del triunfo

En la entrevista, Luciana contó su experiencia. “Tuve que cambiar un poco el rumbo de mi carrera profesional/académica y reinventarme en esto que me encanta”. No descartó la posibilidad de ejercer su profesión en otro momento, pero hoy asegura estar 100% comprometida con Cocomad. Además, desde la llegada de su hermana Constanza a España, el proyecto fue creciendo y tomando más fuerza.

“Hubo un momento en el que yo estaba muy saturada, no podía sola porque era mucho trabajo, así que lo hablé con mi familia y a mi hermana empezó a darle vuelta la idea” contó Luciana. Para marzo de 2021, ambas trabajaban juntas en Cocomad. Así la idea comenzó a “crecer y tener forma”, según la fundadora.

A fines de septiembre, decidieron ampliar el negocio. Mudaron la pastelería a una zona céntrica, más turística. “Estar en esa zona nos abrió muchas puertas. Belgas, rumanos, estadounidenses, españoles, todos pasaron por nuestro lugar”, compartió Luciana.

Además, expresó la idea principal de Cocomad. “No es sólo vender el producto, sino lograr que la gente se sienta cómoda y mimarlos un poco”, precisó.

Las pasteleras buscan ser un refugio para los inmigrantes que son nuevos en la ciudad y que no conocen a tanta gente. “Nosotras los invitamos a que vengan, estén acá y mientras cocinamos charlamos o contamos experiencias”, dijo Luciana.

Además, la tucumana puso énfasis en la importancia de reconocer sus raíces. “Si no hubiese nacido en la Argentina, no habría tenido todos los conocimientos y el amor que tengo por el país y por la gastronomía”, expresó, y añadió: “me encantaría en algún momento poder abrir un local de este estilo en la provincia, Argentina es un país que da muchas herramientas para emprender”.

Cocomad siempre tuvo un propósito claro: hacer que se conozca la cultura argentina a través de la pastelería.

Emplear a inmigrantes

Entre sus proyectos a futuro, Cocomad busca la posibilidad de sumar empleados, particularmente inmigrantes, porque “conocen lo difícil que es emigrar y no tener tu lugar, tu trabajo”.

Luciana trabaja codo a codo con su hermana Constanza para alcanzar sus objetivos, y asegura que la clave del éxito está en la constancia y la perseverancia. (Producción periodística Bárbara Nieva)