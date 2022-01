Ya vienen las pruebas para el estacionamiento pago en Capital

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán busca desde hace tiempo solucionar el problema del estacionamiento en las calles de la capital. Luego de varios años entre idas y vueltas, finalmente parece que se emprenderá un sistema con el que se interará solucionar la cuestión. A fines de este mes -para los optimistas- o durante la primera quincena de febrero -según los más cautos- comenzará una prueba piloto del nuevo estacionamiento pago en la ciudad.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Rodolfo Ocaranza, explicó que el sistema no puede ser implementado de un día para el otro porque requiere un tiempo de adaptación, tanto de las empresas que lo aplicarán como de los ciudadanos. “Está empezando la implementación del sistema. Arranca por hacer algunas pruebas en unas pocas cuadras (estiman que probarán primero en cuatro o cinco calles, y luego pasarán al resto) que se deben remarcar. También se hace la concientización del ciudadano”, manifestó el funcionario a LA GACETA.

“Se eligió el mes de enero por la baja circulación de vehículos que hay en esta época, así la sociedad se va adaptando de a poco. El primer mes es informativo y de concientización, pero ya han empezado con la producción porque hay que hacer cartelería, señalización, y demás trabajos”, agregó.

El contrato de la concesión ya está firmado y al servicio se encargará de brindarlo una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas santafesinas Tecnoware S.A. y Tecnoagro Vial, que ya son prestadores del servicio en Rosario.

PRODUCCIÓN. Se renovarán cartelería y señalización en la vía pública.

Cobrar un determinado monto a quienes estacionan en las calles del centro tucumano está naturalizado, sin embargo ninguna institución ni persona cuenta con una autorización para hacerlo. Con esta concesión, se reglamentará el cobro y pasaría a tener una tarifa fija. El sistema funcionará en 292 cuadras entre las cuatro avenidas que rodean el centro (Sarmiento, Avellaneda/Sáenz Peña, Roca, Alem/Mitre), además de algunas calles paralelas a las avenidas.

El experimento

Las calles que se utilizarán para adaptar a la sociedad al nuevo sistema aún son materia de estudio, al igual que el precio que se cobrará por estacionar en la calle. “Todavía tenemos que terminar de chequear cuáles son las (calles) que tienen paradas de colectivos, de taxis, y demás”, indicó Enrique Romero, subsecretario de Tránsito de la Municipalidad.

“El perímetro de dónde va a ser esa primera prueba está definido. Lo que no sabemos es, por ejemplo, si está incluida erróneamente la General Paz y resulta que tiene prohibido estacionar 24 horas en muchas calles, entonces no puede estar en ese recorrido. O por ahí han incluido la Córdoba, pero si ahí hay estacionamiento y un colectivo va por ahí me va a obstruir el tráfico enormemente. Estamos estudiando todo eso”, indicó el funcionario.

La situación de los actuales “trapitos”, sin embargo, parece ser todavía una incógnita. Aún no confirmaron si serán tenidos en cuenta por las empresas que vendrán de Rosario. Ocaranza explicó que los concesionarios no tienen la obligación de contratarlos.

De todas formas, el secretario de Gobierno aclaró que se trata de empresas acostumbradas a lidiar con situaciones de este tipo. “Ellos (los concesionarios) tienen experiencia en el tema, vienen de una ciudad como Rosario, pero esto es un sistema público y legal, lo otro es informal”, dijo. E insistió: “la empresa no tiene ninguna obligación, pero están acostumbrados a trabajar en la vía pública”.

Se usará una aplicación

No se establecerá un sistema de parquímetro

El sistema de estacionamiento pago que se instrumentará en San Miguel de Tucumán no será con sistema de parquímetros. El pliego de la licitación establece que podían emplearse sistemas que surjan de la innovación tecnológica y, precisamente, se empleará una aplicación. Mediante esa “app” los usuarios podrán pagar desde el teléfono celular o la tablet la estadía del vehículo en la vía pública. En simultáneo, se habilitará puntos de venta para que, quienes lo prefieran, compren una papeleta donde conste el tiempo por el que estarán estacionados.