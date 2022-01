“Hay muchos apellidos conocidos entre los proveedores del Estado”

Andrea Miguel no se calla. La supervisora de Enseñanza Media que el año pasado denunció el mal estado de los edificios escolares antes de que comenzaran las clases sigue investigando el sistema educativo y promete nuevas denuncias “cuando tenga pruebas”. Castigada, despojada de sus funciones, confiesa que sigue muy activa y en pie de lucha para lograr cambios en el sistema educativo.

Estos son algunos tramos de una charla con LA GACETA:

- ¿Cómo califica el 2021?

- Negativo. La pandemia ha irrumpido en un sistema educativo devastado, tanto en edificios escolares como en lo pedagógico. La ley de 2006 nos pide una reconversión curricular para tener un alumno con una formación competente y acorde a los nuevos tiempos pero el ministro Juan Pablo Lichtmajer no lo ha hecho. Ha negociado con los gremios para no hacerla.

- ¿Por qué cree eso?

- La ventaja es no reestructurar el sistema educativo cuando hay muchas personas que no tienen título docente y sin embargo están en el sistema educativo, mientras son amparadas por ATEP. Personas que están dictando horas cátedra desde hace muchos años. No se trata de dejarlas sin trabajo pero tampoco de continuar con eso, porque es una falta de respeto a la sociedad, y a la ley que pide una determinada formación para preparar a los alumnos. Que no se adecuen las estructuras curriculares buscando las ventajas de unos cuantos y desoyendo a la sociedad es gravísimo.

- ¿En qué quedaron sus denuncias? ¿Se arrepiente de haberlo hecho?

- El que no denuncia, acompaña. Comprendo el temor de los docentes. Si a mí me han armado una causa y me amenazan con la cesantía con una carrera brillante, con 32 años de servicio. Pero callar es peor. Voy a morir en la ley. El Gobernador ha convalidado con un decreto 3.480 designaciones por fuera del Estatuto del Docente. Convalidar un ilícito con un decreto está mal. Fiscalía de Estado trabaja para Manzur, nunca dijo que no se podía convalidar un decreto donde se designan personas que no cumplen con la Ley del Estatuto del Docente. Con relación a los edificios escolares, en mayo Lichtmajer decía que estaban en perfecto estado y en noviembre emite un informe donde admite que la mayor parte está destruido. El problema no está en denunciar sino en la gente que tiene que hacer cumplir la ley.

- Ahora los directores van a recibir dinero para mantener las escuelas.

- Eso es mentiroso. Ellos van a recibir dinero para contratación directa. Y sabemos que los fondos de contratación directa son mínimos y que los costos son elevados. Van a tratar de solucionar de una forma engañosa lo que es un problema de fondo. Es engañoso darle un poco de dinero a quienes no son arquitectos ni ingenieros, y que con fondos mínimos van a tener que hacer arreglos máximos. Se necesita un plan de acción, por etapas para que no se interrumpan con las clases. El conocimiento técnicos lo tienen los profesionales.

- ¿Cuál es su situación hoy?

- A él (Lichtmajer) le han archivado 22 pedidos de juicio político por todas las designaciones ilícitas que le han convalidado y yo sigo sin cumplir con mis funciones de supervisora cuando todo lo que he denunciado es real. Cumplo mis funciones en la modalidad de Educación Física.

- ¿Qué deudas educativas deja el año que se va?

- Si hubiéramos tenido acceso a internet en las escuelas hoy tendríamos una educación sin interrupciones. Si tuviéramos tenido una estructura curricular acorde a la normativa federal hoy tendríamos alumnos con las mismas posibilidades que otras chicos de insertarse en el mundo laboral en Argentina y en el mundo. El sistema educativo es una estructura arcaica, vieja, incompleta, sin posibilidades de innovación. Burocrático. ¿Cómo puede ser que haya directoras que se hayan jubilado hace tres años y todavía no han sido cubiertos sus cargos? Faltan designaciones de directores, asesores pedagógicos, docentes tutores, desde hace seis años. La deuda es total.

- ¿Qué piensa hacer este año?

-Voy a seguir luchando, como lo hecho en todas las gestiones. Estoy trabajando con Sidot, la agrupación Isauro Arancibia, educación de adultos, autoconvocados y otros. Tengo otras denuncias por hacer pero ya aparecerán cuando junte pruebas. Estoy mirando la listado de los proveedores del Estado. Hay muchos apellidos conocidos que se distribuyen la torta.