Las mujeres fueron las protagonistas de la TV por streaming en 2021

En 2018 la noticia de que Roma, película del director mexicano Alfonso Cuarón se estrenaría, luego de su paso por el Festival de Venecia en la plataforma Netflix, causó revolución. Era la primera vez que un film, nominado a los premios más importantes del cine como los Globo de Oro, Oscar, evadía el circuito de las salas grandes de cine. Dos años antes de la pandemia, fue realmente una revolución.

El film, además, presentaba una temática tan universal como postergada en el mundo audiovisual: las empleadas domésticas. Roma narra la historia de Cleo, quien trabaja para una familia en el México de 1970. Con un ambiente íntimo y una narración basada principalmente en las imágenes, el film se llevó varios premios incluyendo Globo de Oro y Oscar a mejor película extranjera, Globo de Oro y Oscar a mejor director, entre otros. Pero la historia que Netflix había elegido emitir salía de los parámetros del algoritmo: en blanco y negro, una historia más “lenta” que las clásicas películas “pochocleras” y con una temática potente: la diferencia de clases sociales, de etnias y la vulnerabilidad de una mujer que trabaja en una casa particular.

ELLAS PISAN FUERTE. Madam C. J. Walker, interpretada por Octavia Spencer (arriba, a la izquierda). “Valeria”, la serie española que lanzó su temporada dos (arriba, a la derecha). La rapera Roxanne Shante (abajo, a la izquierda) y una escena de “Las cosas por limpiar” (abajo, a la derecha).

Aquella película dio inicio a una ola de producciones gestada por mujeres, pensada para mujeres y con una mirada sobre el género. No es que estas series, películas o documentales que presentamos acá no hayan existido antes, sino que se producían en menor cantidad. Hoy en día, las historias producidas, narradas y protagonizadas por mujeres que buscan superarse a sí misma se multiplican.

A continuación, hacemos un repaso de algunas series que dieron de qué hablar porque mostraron parte del mundo femenino y representaron con una gran historia los vaivenes del género.

1- Las cosas por limpiar. Basada en el libro de Stephanie Land, Maid, la serie cuenta la historia Alex, madre soltera, quien se dedica a limpiar casas como modo de vida y superación mientras escapa de una relación abusiva. La búsqueda de una vida mejor para ella y su hija Maddy muestra un retrato de las situaciones de quienes deben pasar por situaciones de violencia de género. Basada en una historia real. Netflix, 10 episodios. Creado por: Molly Smith Metzler y protagonizado por Sarah Margaret Qualley (Alex); Andie MacDowell (Paula) y Nick Robinson (Sean)

2- Moxie. Es una película sobre una joven de 16 años quien se inspira en el pasado rebelde y feminista de su madre. La joven publica una revista desde donde se critica duramente el machismo, las actitudes sexistas y discriminatorias existentes en su escuela secundaria. Ideal para ver con adolescentes y conversar sobre los comportamientos. Netflix, 1h 50m. Directora: Amy Poehler. Protagonistas: Josephine Langford (Emma Cunningham); Josie Totah (CJ); Patrick Schwarzenegger (Mitchell) y Nico Hiraga (Seth).

3- Al borde. La serie sigue la vida en pareja de cuatro amigas que viven en Los Ángeles, Estados Unidos: Justine (Julie Delpy), chef francesa en un restaurante de éxito, casada con un arquitecto. Ell (Alexia Landeau), la amiga “desordenada” que tiene tres hijos de distintos padres y se las rebusca en la vida; Yasmin (Sarah Jones), una traductora quien depende de su millonario marido y Ann (Elizabeth Shue). Este grupo está rondando los 50 años, en medio del caos de los hijos, la profesión y sus expectativas. Netflix, 12 episodios. Dirigida por Julie Delpy.

4- Valeria. La segunda temporada de esta serie española se estrenó en 2021. Valeria es una escritora que atraviesa una crisis personal, con su marido, y profesional. La relación con sus amigas, amores y vaivenes familiares muestran en parte lo que vive una mujer de clase media que busca escribir su propia historia, libre de prejuicios y mandatos sociales. Imperdibles los diálogos de una de las amigas que todavía no sale del closet y cómo comienza a militar en feminismo y también la problemática del acoso callejero narrado en una secuencia de pocos minutos. Netflix, 16 episodios en 2 temporadas. Dirigido por: Inma Torrente; Nely Reguera. Interpretada por Diana Gómez (Valeria); Maxi Iglesias (Víctor); Silma López (Lola) y Paula Malia (Carmen).

Comenzaron en Netflix

La plataforma se jacta de haber lanzado la carrera de algunas actrices como la ganadora del Emmy Uzo Aduba hasta la famosa diseñadora devenida actriz Masaba Gupta. Para algunas, la plataforma fue el inicio de una carrera que se despegó velozmente luego de interpretar su primer rol: Ana Valeria Becerril hizo su debut en TV en Control Z (2020); Coco Rebecca Edogamhe y Alicia Ann Edogamhe debutaron como actrices en la serie A tres metros sobre el cielo (2020); el primer rol de Coty Camacho fue en Desenfrenadas (2020); Naruna Costa tuvo su primer rol protagónico en Hermandad; la popular diseñadora Masaba Gupta debutó como actriz con su irreverente y excéntrica serie Masaba Masaba (2020); Prajakta Koli hizo su debut con la serie de comedia romántica Polos opuestos (2020). El debut actoral de Uzo Aduba fue en Orange Is the New Black (2013) y se convirtió en la primera actriz en recibir dos premios Emmy por el mismo personaje, primero como mejor actriz de reparto de drama y luego, de comedia. Por último, Yalitza Aparicio tuvo su primer rol actoral en Roma (2018), el cual le valió una nominación al Oscar a mejor actriz.

Mujeres pioneras

En 2021 se lanzaron también series y películas en Netflix que resaltan las primeras oportunidades de algunas mujeres de todo el mundo. Desde la primera mujer que se hizo millonaria por su propio esfuerzo hasta la historia real de una de las primeras pilotos de combate de la India. Agendá estos títulos:

Deepika Kumari: la primera arquera de la India que ganó el Campeonato Mundial Juvenil (Ladies First).

Gunjan Saxena: la primera piloto de combate en la India (Gunjan Saxena: La chica de Kargil).

Lorena Ramírez: la primera mujer rarámuri que compitió en un ultramaratón europeo (Lorena, la de pies ligeros)

Madam C. J. Walker: la primera mujer que se hizo millonaria por esfuerzo propio (Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma)

Pat Henschel y Terry Donahue: dos de las primeras jugadoras profesionales de béisbol (Un amor secreto)

Roxanne Shante: una de las primeras MC de batallas de rap que alcanzó la popularidad (Roxanne Roxanne)

Laerte Coutinho: la primera caricaturista transgénero de Brasil (Laerte-se)