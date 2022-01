La idea está clara, el desafío es enorme

En La Ciudadela decidieron adelantarse en todo sentido. El plantel inició la pretemporada el pasado lunes (es uno de los primeros de la categoría en comenzar el nuevo proceso), los dirigentes aseguraron varios refuerzos y hay otros tantos que, parece, llegarían después del brindis de Año Nuevo.

La idea es clara desde el mismo momento en el que el “Santo” se quedó al margen en el último torneo: pelear el ascenso a la Liga Profesional a como dé lugar. “Igual no tenemos que volvernos locos. No hay que pensar en ascenso, ascenso, ascenso… Debemos realizar un trabajo a conciencia, eso no acercará al objetivo que nos planteamos”, advirtió Hernán Pellerano, uno de los referentes que tiene el grupo.

En Bolívar y Pellegrini son conscientes que deben minimizar el margen de error. Por eso, Pablo De Muner y los encargados de tomar las decisiones futbolísticas se pusieron como meta tratar de armar un plantel largo, integrado por futbolistas que sean buenos en sus funciones y que puedan soportar la carga mental que significa calzarse la camiseta “santa”.

El plantel inició la pretemporada el pasado lunes

Así, con la base del último campeonato asegurada, se apuntó a salir rápido al mercado para tratar de ganarle de mano a sus competidores. De Muner apuesta a tener dos futbolistas (prácticamente del mismo nivel) por puesto. Eso le permitiría poder manejar mejor las diversas situaciones que aparecen en medio de un torneo. Algo que terminó poniendo en jaque los sueños durante la última temporada.

Si bien no está confirmado cuál será el formato del nuevo torneo, el rumor que más fuerza toma es que los 37 equipos integrarán una sola zona, en la que se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda. El primero ascendería de manera directa, mientras que el segundo boleto se definiría a través de un torneo Reducido. Teniendo en cuenta eso, toma mayor valor el armado del grupo porque para poder salir primero en un campeonato “largo”, se debe tener regularidad y un plantel amplio que permita pasar sin sobresaltos los sofocones que aparecen durante una campaña.

Hasta aquí, San Martín sumó a Federico Jourdan, Milton Céliz, Mauro Bellone, Juan Bautista Miritello, Valentín Larralde y Darío Sand. Pero por ahora no se le pasa por la cabeza retirarse del mercado. Es más, la lista de futbolistas a los que se apuntan por estas horas está integrada por: un defensor central (preferentemente zurdo), un lateral izquierdo, un interno izquierdo, dos extremos (uno por cada banda) y un centrodelantero. “Eso sería un ideal. Iremos viendo cómo se van dando las negociaciones”, remató uno de los encargados de encabezar las gestiones.

El 2022 parece que arrancará bien por La Ciudadela, que dicho sea de paso está siendo remozada. Claro, nadie podrá bajar la guardia ni un segundo porque la competencia en la Primera Nacional será terrible y al “Santo” lo único que le sirve es ganarle a todos.