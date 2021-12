“Todavía no consigo el resultado del PCR para realizarle a mi hijo un estudio del corazón”

Marta Morales es una de las cientos de personas que pasan por las guardias febriles en busca de un hisopado. El clima de enojo y malestar es frecuente debido a la gran cantidad de gente en las filas y la demora es de tres a cuatro horas. Puntualmente, en el Centro de Salud, ayer, únicamente contaban con un hisopador y un médico de atención hasta horas del mediodía.

“Mi marido murió hace cuatro meses de un paro cardíaco. Mi hijo comenzó hace una semana con malestares en el pecho y para sacarnos la duda de una posible afección fuimos al médico, quien le indicó análisis y estudios de tórax” contó Morales a LA GACETA. El especialista, además, agregó en la historia clínica un leve estado de febrícula, es por ello que en el Centro de Diagnóstico les solicitaron el PCR negativo o el cobro de $ 1.000 en calidad de seguro, de otro modo no sería posible concretar el estudio.

“El día viernes vinimos acá –Centro de Salud- a pedir el PCR y le hicieron test rápido. Le dio negativo, pero hasta el día de hoy no cargan los resultados en la página del Siprosa”.

Morales cuenta que esperaron tres días la actualización de la página, pero solamente figuraban los resultados de testeos anteriores “es allí donde el Centro constata los resultados para recién hacerle el estudio. No te lo hacen si no confirman el PCR actual negativo”, dice. Hasta ayer, su hijo de 18 años no pudo realizarse el estudio.

Frente a esta situación, al parecer, la única solución inmediata posible es dirigirse a un laboratorio privado, donde los análisis con resultados en el día rondan los $ 5.000. No obstante, no todas las personas están dispuestas a afrontar ese gasto.

“El sistema de salud debería organizar de algún modo y contemplar estas situaciones, darles prioridad” sentenció Marta. Y agregó: “no puede ser que pasen cinco días y él siga sin poder atenderse, sin saber qué es lo que tiene ¿Y si es algo en el corazón? ¿Qué voy a hacer entonces? Si hace cuatro meses perdí a mi marido”, se pregunta desde el hartazgo y la preocupación. Cuenta que viven cerca de la entrada de San Miguel de Tucumán y que en su zona no hay ninguna guardia febril; es por eso que deben venir hasta el centro para conseguir hisoparse.

Por otro lado, Silvia Gallo, otra paciente en la fila, apuntó: “estoy desde las siete de la mañana, hace cuatro horas. Es un desastre, estamos todos amontonados. Primero separaron a los sintomáticos de los que vienen por el trabajo o por viajes, después los volvieron a juntar. Hay mucho desorden”.

Al respecto, la directora del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán, Liliana Gordillo, dijo a LA GACETA que se están reforzando todos los CAPS, incluidos los del interior. Y aclaró que recibieron refuerzos para hisopados con test rápido desde el Centro Móvil de Hisopados.

Si bien la ubicación tanto del Hospital Centro de Salud como del Néstor Kirchner es estratégica porque resulta de fácil accesibilidad para los tucumanos, la médica pidió a la población que “si tiene que irse de vacaciones o viajar, por favor, no le quite el lugar a la persona que realmente requiere asistencia médica. El Sistema de Salud no puede ni debe afrontar ese gasto y ese uso, al menos de este hospital. Si quiere viajar debe dirigirse a donde corresponde, a un laboratorio privado” y apeló a tener responsabilidad y consideración con el prójimo.

“La gente tiene que entender cómo se separa una cosa que es urgencia de lo que no es”, y dijo que una urgencia está dada por la condición de la salud de una persona, esto es, en el caso de covid: dificultad respiratoria, fiebre mayor a 37 grados, vómitos, diarrea, dolor de cuerpo, de garganta, tos o deshidratación. “Tanto este hospital como el Eva Perón y el Avellaneda son centros de atención de cabecera de los pacientes covid; tenemos la obligación con el paciente que está enfermo y requiere que se lo asista, ya sea para internación o para darle indicación médica para completar el aislamiento”, sentenció.

En relación al aumento de casos positivos, la médica sostuvo que se ha producido un incremento en la cantidad de hisopados y explicó que hay diferencias siempre entre la noche y la mañana. El día lunes, de 7 a 19 se hisopó a 303 personas, de las cuales 242 eran para test rápidos y 63 para PCR; durante la mañana del martes 246 pacientes por test rápido y 77 PCR, de los cuales solamente 42 pacientes han requerido atención médica “Eso nos está demostrando que la cantidad de test supera el número de pacientes que requieren atención médica, o sea que están sintomáticos”. Y destacó que hubo una suba en la positividad de los resultados, de un 21% escaló a un 27-29%. El hospital recibe pacientes de moderado a graves y el porcentaje ocupacional de camas es del 50%.

Por último, Gordillo sostuvo que la situación es difícil “estamos cansados, les pedimos que aguanten un poquito más y ya vamos a poder circular como siempre. Le solicitamos a la población que tome conciencia y permita que en este hospital se asista al paciente que realmente lo necesita”. (Producción periodística: Graciela di Vico)