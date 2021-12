“Hace falta un estadio acorde para dar el salto”

Quien quiera ver el mejor voley de la provincia debe tomar la ruta 38 y recorrer unos 60 kilómetros desde la capital hasta llegar a Monteros. Allí se encontrará con esta pintoresca ciudad, musa de zambas y chacareras, donde se respira voley en cada plaza, club y escuela. Un par de árboles o parantes donde se pueda colgar una red ya son suficientes para que se arme un partido. Además, Monteros tiene el orgullo de contar con un equipo en la elite nacional del voley (Monteros Voley) en forma ininterrumpida desde 2018. De hecho, uno de los laudos más importantes de la ciudad fue el título argentino obtenido por Social Monteros en la temporada 2004/05, bajo el nombre de Swiss Medical Monteros. Aquel plantel contaba con la dirección de un entrenador de renombre, como Waldor Kantor, y con jugadores de selección entre sus filas, como el capitán Hugo Conte, Jerónimo Bidegain, Oscar Sarmiento, Federico Sorrentino y valores internacionales como los brasileños Marcelo Aires, Haroldo da Silva y Rodolpho Juozas. Un equipazo, capaz de derrotar 3-2 en una serie de cinco encuentros al poderoso Bolívar respaldado por Marcelo Tinelli.

El presente encuentra a Monteros Voley en esa elite, aunque sostenido con una base compuesta casi en su totalidad por jugadores locales. Uno de ellos es Lucas Frontini. El opuesto, de 33 años, tuvo una gran temporada luego de pasar por una grave lesión que casi lo deja fuera de competencia para siempre: “superé una lesión que me tenía preocupado porque pensaba que no me iba a recuperar más. La venía arrastrando desde la liga pasada, pero pude volver a entrenar con normalidad. Al final, cerramos este año cumpliendo todos los objetivos que nos habíamos propuesto” agregó, con una sonrisa.

REMATE. “Flaco” conecta la pelota, un rival intenta bloquear el potente golpe.

Recuerdos

Frontini pasó gran parte de su vida entre remates y bloqueos. “Cuando Swiss Medical jugaba, al principio era alcanza pelotas y soñaba con estar adentro. Ese sueño lo hice realidad justo en el año en que salen campeón, pero no llegué a jugar. Llevo siete años ininterrumpidos jugando ligas nacionales A1 o A2”, cuenta el “Flaco”. A pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, los monterizos le dan pelea a los gigantes del voley nacional como Bolívar, UPCN, River, entre otros. En el último torneo, la Copa ACLAV, si bien quedó afuera en la primera ronda, tuvo un gran rendimiento. Lucas lo justifica en que “es un equipo joven, con varios jugadores de entre 17 y 19 años, sustentado por algunos que somos más veteranos. Pero somos un equipo con muchas ambiciones, que todos los días se entrena a consciencia para tratar de dar lo mejor. Siempre hay cosas por ajustar. Con el correr de los partidos nos iremos soltando”, comenta.

Pensar a futuro

Para los “naranjas”, pasar de una liga local a una nacional implica un gran salto. Esa brecha les complica “mantener el ritmo, porque si bien es cierto que venimos jugando hace algunos años en la máxima, jugar solo tres meses con los mejores y después volver al voley local cuesta mucho, se nota la diferencia. Hay muchos chicos de buen nivel en nuestra provincia, pero recién están comenzando. Siempre UPCN y Bolívar traen figuras internacionales, jugadores fuera de serie, aunque tampoco creo que sean imbatibles”, opina.

ALTURA. Lucas, de 199 cm, se inició en Social. Hoy en Monteros Voley.

Que esta localidad, de poco más de 60 mil habitantes, mantenga un equipo entre los mejores del país se debe, en palabras de Frontini, a que “todos los años nos superamos. Nos entrenamos más duro, buscamos cosas distintas, nuevas. A nivel institución también está el objetivo de mantener el proyecto para que el día de mañana todos los chicos que vienen desde abajo tengan la posibilidad de cumplir el mismo sueño que nosotros”.

¿Por qué crees que nuestra provincia todavía no está a la altura de los grandes del país? “Tucumán dará el salto cuando tengamos un estadio acorde para espectáculos deportivos nacionales e internacionales. Nos hace falta un polideportivo. El deporte atrae turismo y con eso se inyecta dinero a la economía de la provincia”, contestó el barbado de Monteros, quien a los 11 años tuvo que decidir entre jugar al fútbol (lo hacía en Ñuñorco) o al voley. No se arrepiente para nada de su elección, ya que le dio lo mejor: amigos, familia y un ritmo de vida ligado en hacer deportes y absorber buenos valores. Lucas Frontini desea que el 2022 lo encuentre en el mejor nivel para poder poner a Tucumán en el lugar que se merece: entre los mejores del país.