¿Pueden seguir existiendo los zoológicos y los acuarios tal cual los conocemos ahora?

El gobierno nacional, al través del Ministerio de Ambiente, abrió la discusión sobre si deben o no seguir funcionando los zoológicos y de los acuarios tal como se los conocen y sobre qué es mejor para el bienestar animal. La primera charla fue presidida por el titular de la cartera, Juan Cabandié, y participaron integrantes de diversas entidades argentinas y extranjeras que se dedican a la conservación de especies junto a especialistas y ambientalistas, informó la agencia Télam en su portal de noticias.

“Hay que reconvertir los zoológicos, tenemos que superarnos y desechar esas prácticas de posición dominante que tenemos sobre los animales, eso es una construcción social y hay que ir dando pasos para empezar a deconstruirlas”, dijo Cabandié.

Juan Enrique Romero, ex director del Zoológico de Buenos Aires, destacó: “los zoológicos tal como están diseñados están fuera de época, tienen maniquíes de animales, porque ninguna jirafa vive en Palermo, tratar de enseñar la zoología separada de la botánica no es bueno. Las plantas están integradas con los animales y ellos pertenecen a un engranaje”. “Existen los animales biológicamente vivos y ecológicamente muertos porque no están en su hábitat natural, reconocen a sus cuidadores pero los sacan de su entorno por razones de mascotismo o de tráfico para proponerlos en un zoológico”, agregó.

Pablo Sirovsky, vicepresidente del Ente Coordinador de Fauna de Santa Fe, aseguró que en su provincia se sufre el tránsito de la fauna y el tráfico, como la pérdida del hábitat y los atropellamientos o los animales expuestos al uso excesivo de agroquímicos, que posiciona a las provincias en situaciones de rescate. “Algunos animales en rescate van a pasar el resto de sus días en esos centros, que se convierten en zoológicos, Hay que abordar la idea de reconversión de los zoológicos no con su desaparición, cumplen un rol importantísimo, hay que mirarlos y hacer una copia creativa de ellos”, sostuvo.

Vanesa Astore, de la Fundación Bioandina, destacó: “nos dedicamos a la introducción del cóndor andino a su hábitat natural y tenemos que decir que últimamente estamos levantando cadáveres, no animales, dado el estado en el que se encuentran”. Añadió que hay balas de plomo persiguiendo a los animales, no hay balas ecológicas”.

En tanto, otro grupo de especialistas manifestó su posición contraria a los acuarios en especial los de Mundo Marino. “Se esclaviza los cetáceos y los secuestran, no los rescatan”, denunciaron.