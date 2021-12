Ómicron llegó a Tucumán y podría haber varios casos

Se la esperaba de un momento a otro y ayer se confirmó que ya está en Tucumán. El primer caso de la variante Ómicron de coronavirus fue detectado en una mujer de 30 años con antecedentes de viaje al exterior, según informó el Ministerio de Salud Pública. Pero quizás no sea el único caso. Justamente ayer el titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz había confirmado la detección de al menos 54 pasajeros con covid -19 que venían en dos colectivos procedentes de Córdoba. Como la variante Ómicron ya circula en esa provincia, las autoridades sanitarias no descartan que se trate de esa nueva versión del virus, altamente peligrosa por su capacidad de contagio.

En conferencia de prensa Medina Ruiz remarcó que “por el momento, la situación epidémica se mantiene controlada”. Sin embargo, recalcó que “veníamos con menos de 100 casos diarios y rápidamente hemos ascendido a más de 500 y 600 casos por día. Con mucho trabajo de nuestros equipos hemos logrado amesetar esa curva y tenemos hoy 596 casos con más de 2.700 testeos ayer (por el domingo)”.

El propio ministro contó que el domingo, en controles de rutina, se detectaron más de 50 chicos que venían en dos colectivos distintos y que dieron positivos en los test de detección rápida. “Es muy probable que se trate de la variante Ómicron”, señaló el médico. “La variante ya está en la Argentina con una gran circulación en provincias como Córdoba”, advirtió.

Medina Ruiz precisó que uno de los colectivos llegó a la Terminal de Ómnibus. “De las 57 personas que viajaban, 37 dieron positivo. Se trata de jóvenes, algunos asintomáticos”. LA GACETA pudo averiguar que los pasajeros eran un grupo de alumnos de un colegio que había ido de gira de egresados a villa Carlos Paz. Los propios alumnos, en conversación telefónica con LA GACETA contaron que el boliche cordobés donde fueron a bailar estaba atestado de gente y no contaba con las medidas biosanitarias. Dijeron que en el hotel no se controlaban los síntomas de covid y que había un médico que hacía dos turnos de 30 minutos de consulta por día.

CENTRO DE TESTEO . El domingo se detectaron 37 pasajeros con covid positivo que venían en un colectivo, en gira de egresados, desde Córdoba. la gACETA / FOTO DE ANTINIO FERRONI

Además dijeron que ya al cuarto día había al menos dos alumnos que presentaban fiebre alta, pero que en el hotel sólo les dieron medicación antifebril y que en ningún momento los aislaron del resto del grupo. Los mismos alumnos que durante la estadía de una semana se sintieron mal fueron los que dieron positivo al llegar a la terminal de ómnibus de Tucumán.

LA GACETA también habló con empleados de una conocida empresa de viajes estudiantiles que realizó el traslado de los alumnos. Ellos deslindaron responsabilidades y señalaron que el paquete contratado por los padres cuenta con asistencia médica. Sin embargo los jóvenes señalaron que no fueron testeados ni aislados a pesar de presentar sintomatología compatible con covid-19 y que continuaron viaje hasta que finalmente en Tucumán fueron detectados.

El segundo colectivo

El ministro Medina Ruiz contó que “el segundo colectivo no llegó directamente a la Terminal de Ómnibus sino que fue dejando personas en otras localidades. A ellas las estamos buscando y contactándonos con la gente de Salud para que hagamos la vigilancia. Tenemos que tener presente que un colectivo que viene con chicos positivos, seguramente con el tiempo, todos serán positivos, se trate o no de la variante Ómicron que no está confirmada. Pero incluso tratándose de la variante Delta, es muy contagiosa”, remarcó el médico.

En la conferencia de prensa Medina Ruiz dijo que se esperaban más resultados de los testeos realizados a los pasajeros que llegaron desde Córdoba el domingo. Hasta ahora se supo que en el segundo colectivo, de 25 personas testeadas 17 dieron positivo.

Desde la Terminal de Ómnibus de Tucumán parten cada día entre cuatro y seis colectivos con destino a Córdoba. El promedio de estadía en provincia es de cinco o siete días, según un sondeo entre las empresas de turismo. A partir de enero también aumentarán las frecuencias de los micros de larga distancia no sólo a Córdoba sino también a Mar del Plata y Buenos Aires.

Como consecuencia del aumento sostenido de casos de covid-19 y ante la presencia de un mayor movimiento de personas por las fiestas de fin de año y la llegada de las vacaciones, el Ministerio de Salud Pública aumentará los controles tanto en el Aeropuerto, como en algunos límites de la frontera con Santiago del Estero y, por supuesto, en la Terminal de Ómnibus.

Medina Ruiz no desaprovechó la oportunidad para insistir sobre la importancia de la vacunación. “La situación epidémica tiene mucha relación con el estado de vacunación. Con más de 500 casos diarios deberíamos tener una situación epidémica diferente con todas las actividades habilitadas que tenemos”, señaló.

Dijo que hasta el jueves todos los nodos de vacunación funcionarán a pleno, incluso el de la plaza Independencia. (Producción periodística: Bárbara Nieva y Graciela Di Vico)