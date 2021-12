Krupoviesa: "estoy feliz de reencontrarme con mis amigos del barrio"

La tarde de Villa Alem, más precisamente en Tucumán Central, se vio alterada por una presencia estelar. El jugador surgido de la cantera del "Rojo", Juan Ángel Krupoviesa, participó del tradicional enfrentamiento de fin de año entre Casados y Solteros, que ya lleva cerca de 60 años disputándose cada 24 y 31 de diciembre. "Krupo" formó parte de los que llevan anillo.

"Estoy muy contento de compartir este día con mis amigos del barrio. A la mayoría los conozco desde chiquitos", comentó Juan, ayudante de campo en esta última temporada de Sebastián Battaglia, entrenador de Boca.

La covid golpeó muy fuerte en todo el mundo. Krupoviesa, quien además compartió la tarde junto a sus hermanos Juan Mauricio, Juan Carlos y Juan Víctor, lo vivió en carne propia, ya que no pudo ver a su familia para estas fechas tan importantes. "Principalmente estoy feliz de poder volver este año, ya que el año pasado no lo pude hacer por la pandemia. Uno extraña mucho a los suyos y no poder verlos duele", comentó.

Tucumán Central sin dudas es su casa. Juan Ángel es fruto de este club, conocido "semillero de la provincia". "Los recuerdos de volver a pisar esta cancha siempre son lindos. Yo vivía acá al frente del club. Pasé mi infancia y me crie acá jugando al fútbol", rememora el ex defensor de Boca.

"Siempre estoy al tanto de la campaña del club. Estuvimos cerca de volver a la Primera de la Liga. Sebastián Duarte generalmente me pone al día con todo lo que sucede acá, por lo que sé cómo está el club", dijo Juan, dejando asentado que el amor por el "Rojo" sigue latente, a pesar de que hace unos 20 años se fue para triunfar en el fútbol grande. Y vaya que lo hizo.