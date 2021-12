Vizzotti se refirió al "aumento exponencial" de casos de covid-19: "Nadie subestima la situación"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió este viernes a la nueva ola de contagios de covid-19 en la Argentina. Si bien expresó su aflicción por la cantidad de casos, destacó el efecto de la vacunación en la población para evitar cuadros graves o fallecimientos.

"La preocupación por supuesto que está y nadie subestima la situación", aseguró la funcionaria, en diálogo con Radio Con Vos.

En esa línea, ponderó como "lo más importante" el hecho de que la suba de los testeos positivos "no se está traduciendo en internaciones o en muertes".

“Lo que tenemos que pensar es que en la ola que tuvimos este año llegamos a tener casi 8.000 personas en terapia intensiva, y ahora tenemos entre 800 y 900”, argumentó Vizzotti.

En esa línea, advirtió que "no tenemos el volumen de internación que teníamos cuando empezó a surgir la ola" de contagios. "Pero no es lo mismo Ómicron que Delta. El mensaje no es que no pasa nada; el mensaje es que tenemos que completar los esquemas de vacunación", apuntó la titular de la cartera sanitaria.

Por otro lado, advirtió que, más allá de las políticas preventivas, "casos va a haber, y con esta variante (la ómicron), va a haber más". "Por supuesto que la recomendación es usar barbijo, y que también era lógico que la aglomeración por reuniones familiares en diciembre, como el año pasado, iban a causar más contagios", describió.

Vizzotti valoró las medidas implementadas por el Estado, y advirtió: "Con este nuevo paradigma, vamos a tener tensión en los centros de testeo, y esperemos que no en hospitalizaciones y muertes". "La vacunación, el Pase Sanitario y hacer reuniones con personas totalmente vacunadas son herramientas que tenemos para minimizar los riesgos", enumeró.

La ministra de Salud fue consultada sobre la prohibición de realizar fiestas masivas de fin de año dispuesta en Córdoba capital, debido al brote de Ómicron. “El decreto (nacional) lo que explica es que si hubiera que tomar medidas, no sería de cierre de actividades ilimitada; sino una disminución de la intensidad de las actividades, sobre todo de eventos masivos y de más riesgo, por una semana o nueve días para disminuir la velocidad de transmisión. Eso está implementando Córdoba”, detalló.

Además, dijo que en la Casa Rosada monitorean la actividad del sistema de salud y que, en este momento, pese a estar respondiendo “a toda la demanda retenida”, no tiene tensión. “Es Nación, provincias, municipios y la sociedad trabajando en conjunto para sostener las actividades y el Pase (Sanitario) que busca que cada actividad tenga el menor riesgo posible al acudir personas vacunadas”, destacó.

Sobre los dichos de Macri

Por otra parte, la funcionaria se refirió a las críticas esbozadas por el expresidente Mauricio Macri en su carta de fin de año, en la que habló del “falso heroísmo de la vacuna rusa, traída entre lágrimas por Aerolíneas Argentinas”.

Vizzotti afirmó que esa era “su opinión”, y que el exmandatario podía “opinar perfectamente”, aunque respondió: “83% de la población tiene una dosis; 70%, dos dosis. Nuestra población confía en la vacunación, se emocionó con ese avión un porcentaje enorme de la población. Fue una esperanza, sin esa vacuna no hubiésemos podido empezar la campaña y hacerlo en forma oportuna. Siguieron llegando otras vacunas, seguramente no fue a ningún vacunatorio viendo la emoción de cada persona que se vacunaba y de cada vacunador y vacunadora que aplicaba esa vacuna. Así que me quedo con eso, con el esfuerzo de todo el país, del equipo de salud, de cada ministro y ministra de las 24 jurisdicciones sin importar banderas políticas. El esfuerzo, el compromiso y el sacrificio que se hizo para estar a la altura y dar respuesta fue enorme y me quedo con eso”, replicó.