¿Soy contacto estrecho? ¿Soy un caso sospechoso? Las dudas que surgen ante el rebrote del coronavirus

El aumento exponencial de los casos de coronavirus reflotó las dudas y, en consecuencia, las preguntas comenzaron a repetirse en las conversaciones. ¿Cuándo soy un contacto estrecho? ¿Cuándo debo hisoparme?

Las dudas crecen a partir de que en esta tercera ola de covid-19, la mayoría de los contagios que se presentan son cuadros leves o, bien, asintomáticos. Más allá de esto, los especialistas ratifican que las definiciones clínicas no han cambiado con el correr de la pandemia. De esta manera, si alguien es contacto estrecho de un caso confirmado, aun cuando no presente síntomas, deberá aislarse e hisoparse al séptimo día del contacto con el caso confirmado.

“Buscamos reducir las posibilidades de contagio. Entonces, si yo estuve con alguien ayer y mañana me dice que dio positivo, tengo que pensar si soy contacto estrecho o no. Esa definición no cambió nunca”, dice Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

“Si estuve más de 15 minutos con la persona infectada, a menos de 1,5 metros de distancia y sin barbijo, se considera contacto estrecho, lo que quiere decir que me tengo que aislar por 10 días. También se puede hacer un test al séptimo día, y si el resultado es negativo retomar la rutina normalmente”, recuerda la infectóloga.

Aquí, un repaso de los elementos a tener en cuenta

Caso sospechoso

Todas las personas que tengan dos o más de los siguientes síntomas:

- Fiebre (37.5°C o más).

- Tos.

- Dolor de garganta.

- Dificultad para respirar.

- Dolor de cabeza.

- Dolor muscular.

- Diarrea/vómitos.

- Rinitis/congestión nasal.

- Toda persona que ha sufrido una pérdida repentina del gusto o del olfato.

- Toda persona que haya recibido un esquema de vacunación completo contra covid, y hayan pasado al menos 14 días desde la última dosis, o sea trabajador de salud, o resida o trabaje en instituciones cerradas, o de internación prolongada o sea personal esencial, o resida en barrios populares o pueblos originarios, o sea contacto estrecho de caso confirmado de covid, dentro de los últimos 14 días.

-También, quienes presenten uno o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia (dolor de garganta), dificultad respiratoria, rinitis/congestión nasal.

Si sos un caso sospechoso de coronavirus debés:

- Aislate hasta confirmar o descartar la sospecha.

- Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas ya que también deben aislarse.

- Acercate a un centro de testeo para personas con síntomas de covid.

- Si se descarta la infección, y ya no presentás síntomas, podés suspender el aislamiento.

- Si se confirma el diagnóstico, debés mantener el aislamiento hasta obtener el alta médica y seguir todas las recomendaciones del equipo de salud.

Contacto estrecho

- Todas las personas que hayan permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos.

- Los contactos estrechos tienen más riesgo de contraer la infección. Por eso, si sos contacto estrecho de covid es fundamental que, aunque no tengas síntomas, tomes estas medidas:

- Aislate durante 10 días y extremá los cuidados durante los 4 días subsiguientes al aislamiento.

- Testeate alrededor del séptimo día.

- Si convivís con otras personas, debés mantener el aislamiento en tu domicilio y no tener contacto con ninguna de las personas que viven con vos.

Ante la aparición de fiebre (37,5 ºC o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea/vómitos; o ante la pérdida repentina del gusto o del olfato; acercate a un centro de testeo.