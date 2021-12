Para evitar contagios, accidentes e indigestiones: Consejos para cuidarnos en las Fiestas

Son tiempos de festejos, de compartir Navidad con la familia y los amigos, de comenzar a cerrar el año. Pero, a la vez, son momentos de extremar cuidados. Tucumán atraviesa un escenario preocupante por la pandemia de covid-19. A ello se suman los problemas habituales de la época, como los accidentes y los atracones. ¿Cómo evitar que las celebraciones se conviertan en un dolor de cabeza?

El secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Miguel Ferre Contreras, dio algunas pautas clave para que la ciudadanía tenga en cuenta antes y durante los festejos de Nochebuena.

Pirotecnia. "Vayamos eliminando la pirotecnia que, a través de los ruidos, genera muchos trastornos en niños, en ancianos, en animales. Ni hablar del impacto en el medio ambiente. Es fundamental que no usemos pirotecnia que genera ruido".

Consumo de alcohol. "Es un problema, sobre todo durante los fines de semana. Y venimos de dos años difíciles. Sabemos que en estos festejos nos liberamos un poquito. Pero hay que plantear que no se beba en exceso".

Cuidado al volante. "Independientemente de la cantidad, si beben (alcohol), no manejen vehículos, y traten de no salir de la casa. En especial, no trasladarse de una localidad a otra, y no salir a la ruta".

Indigestión. "Es importante tratar de comer con moderación, sobre todo si tengo patologías gástricas. De lo contrario, es probable que se termine con cólicos en alguna guardia médica. Estos pacientes ya conocen las comidas permitidas y las que hacen mal; no hay que dejar de cuidarse por el hecho de festejar".

Coronavirus. "Veremos cómo acompaña el clima, pero, si el festejo va a ser con personas que no son del propio domicilio, es importante que sea al aire libre. Sabemos que quizás es difícil el uso del barbijo (en ese ámbito), pero hay que proteger a quienes presenten factores de riesgo: mayores de 50 o 60 años; sobre todo si presentan patologías de base, como diabetes, hipertensión, alguna patología oncológica o que genere inmunodepresión. Además, las personas no vacunadas tienen mucho más riesgo de enfermedad grave".

Consultar con tiempo. En caso de presentar fiebre, no esperar a último momento para concurrir a los centros asistenciales. "Las guardias están para las urgencias, sobre todo esta noche", advirtió Ferre Contreras.