En 2022, las obras del Mercado del Norte solo quedarían en un anhelo

Hace más de nueve meses que el Mercado del Norte está clausurado por los problemas edilicios que obligaron a sus puesteros buscar nuevos horizontes. Teniendo en cuenta el contexto económico que atraviesa el país, por el proceso inflacionario y la depreciación de la moneda una obra de reconstrucción podría calcularse por encima de los dos mil millones de peses. En la gestión municipal anhelan con poder iniciar las tareas lo más rápido posible, pero hasta el momento las condiciones financieras son adversas.

Ayer, en diálogo con LA GACETA Play, Claudio Viña, director de Ingresos Municipales de la capital, abrió una pequeña esperanza sobre este tema cuando se le consultó sobre lo que será la presentación del Presupuesto 2022 en el Concejo Deliberante, el próximo martes. “Son números que siguen una línea de austeridad y en este caso el crecimiento interanual será del 52 % o 53 %, en relación con la inflación”, dijo el funcionario.

Además de asegurar que el proyecto garantiza los recursos necesarios para el pago de salarios y afrontar las próximas negociaciones paritarias, Viña habló de las prioridades que tendrá la “ley de leyes” en el municipio y remarcó que se observará un fortalecimiento en áreas como obras públicas y servicios. “En los dos años que llevo de gestión no recurrimos al crédito y eso habla de una austeridad financiera y un manejo responsable de los recursos. El año que viene no tenemos previsto tomar deuda por situaciones corrientes, pero si hay una previsión importante para tratar de emprender la obra del Mercado del Norte, que es un anhelo”, enfatizó.

A pesar de las declaraciones brindadas por el responsable de los ingresos municipales, Alfredo Toscano reconoció que por el momento no hay nada en concreto y encarar un proyecto de esas dimensiones resultaría complejo. “Deseamos que se pueda hacer, pero en concreto no hay nada y menos en este contexto que atravesamos, que no permite que los capitales privados inviertan ante tanta inestabilidad”, manifestó a LA GACETA.

En este sentido, el secretario de Obras Públicas recordó que estas mismas circunstancias ya generaron complicaciones con las obras realizadas en Plaza Independencia y remarcó que el proyecto presentado hace dos años ante el Gobierno Nacional para la restauración, modernización y refuncionalización del emblemático edificio ubicado en la esquina de Maipú y Mendoza no prosperó. “El monto que se había estimado cuando lo presentamos era de 800 millones de pesos y la última actualización de precio que se hizo, antes del peligro de derrumbe y cuando el dólar no había superado los $100, ya superaba los mil millones de pesos”, detalló.

“Para el municipio, por sí solo, es imposible encarar una obra de esta envergadura”, remarcó Toscano.

Molestia y críticas

De acuerdo a lo que establece la ley orgánica de Municipalidades, el 31 de octubre es el plazo máximo que tiene un gobierno para presentar su proyecto de presupuesto y ante esta demora, el concejal Emiliano Vargas Aignasse criticó “la mecánica frecuente del intendente Germán Alfaro” de no enviar la iniciativa en tiempo y forma.

En relación a este tema, el referente del peronismo en el cuerpo deliberativo criticó la postura que adoptó Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara de Diputados de la Nación, en torno al Presupuesto, y expresó: “Siempre busca excusas el Intendente para no cumplir. Creo que este Concejo se merece respeto, máxime cuando a diferencia de la oposición nacional en el Congreso que vota en contra del presupuesto, nosotros tenemos la mirada de siempre darle la herramienta más importante a un poder ejecutivo, como es el presupuesto. Podemos estar de acuerdo con algunas partidas y con otras no, pero no dejamos una gestión sin su hoja de ruta para gestionar los recursos”.

Finalmente, el edil indicó que la oposición en la ciudad está “muy lejos” de repetir lo que sucedió en Nación y acentuó: “Siempre votaremos en general para sacar un presupuesto, quizás con desacuerdo en algunas partidas, pero nunca haremos lo que se hizo en el Congreso”.