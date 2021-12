Más controles vehiculares: secuestran 30 motos por día

Las fiestas de fin de año siempre presentan un terreno propicio para que se produzcan numerosos accidentes de tránsito: muchas personas toman bebidas alcohólicas y luego salen en sus autos, calles sin tránsito que permiten vehículos yendo a altas velocidades son un factor común en las noches festivas.

“Todos los años se va incrementando el número de vehículos que salen, sobre todo en horarios de la noche, con consumo de alcohol presente y a gran velocidad. Esto se ve reflejado principalmente en la conducta de los tucumanos en general, pero sobre todo en la juventud”, dijo Benjamín Nieva, secretario de Transporte de la Provincia.

Aunque es la época del año más propensa a que ocurran accidentes, Nieva destacó que los siniestros se ven, cada vez más, a lo largo del año. “Lamentablemente estamos viendo que ya no hay un mes determinado, sino que ocurre a lo largo de todo el año. Esto se fue dando también producto de la flexibilización de la pandemia, que generó un aumento de los vehículos en ruta”, sostuvo.

Para prevenir esta problemática, el funcionario aseguró en una entrevista con LG Play que en Tucumán ya se diagramó, a través de la Dirección de Transporte y de la Policía Vial, los controles que se van a realizar no sólo en las fiestas, sino durante el período estival. “Estuvimos coordinando con el ministro de Seguridad de la Provincia, Eugenio Agüero Gamboa, el plan ‘Verano feliz’ para evitar los accidentes”, dijo Nieva, y agregó: “la idea es dar ese marco de contención, y por otro lado saber que vamos a realizar los controles, en especial los de alcoholemia”.

A su vez, destacó que la problemática principal en cuanto a la cuestión vehicular se detecta en la enorme cantidad de motos que circulan fuera de lo que indica la ley. “Especialmente en ciudades grandes de Tucumán, como Banda del Río Salí, Las Talitas, Alderetes, lo que vemos es la gran cantidad de motos sin documentación alguna y los conductores sin casco. No tiene mucho sentido hacer ni siquiera análisis estadísticos para ver cuáles son los principales factores, los documentos que faltan o en qué están violando la Ley de Tránsito. Desde ahí arranca el problema”.

Para graficar la gravedad de lo que ocurre con las motos, Nieva aseguró que en total se realizan 300 detenciones de motocicletas por mes. “Y no estamos hablando de actas comunes de infracciones. Estamos hablando del trabajo que se hace en un determinado punto de la ciudad cuando se hacen este tipo de secuestro y se levantan 10 motos en un día, y son sólo de motos que van sin documentación y sin casco. No nos referimos a detenciones por alcoholemia u otro tipo de cuestiones. Es algo que no cesa y lamentablemente no vemos el acompañamiento de los conductores”, dijo.