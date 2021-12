Emocionante, como cuando eran aprendices

Harry Potter vuelve a Hogwarts 20 años después. En enero, para el 20 aniversario de “Harry Potter y la Piedra Filosofal”,

HBO emitirá uno de los “especiales” más esperados por treintañeros y veinteañeros: el regreso a Hogwarts de las estrellas de la saga inspirada en los libros de J. K. Rowlling. Ayer se dio a conocer el tráiler.

Daniel Radcliffe y Emma Watson recorren los lugares que se volvieron emblemáticos en las películas en que actuaron, a partir de los libros escritos por J.K. Rowling. Aparece la famosa estación de tren que conecta el mundo de los humanos con el de los magos, y por supuesto, el gran comedor de Hogwarts.

De fondo se escucha la voz de Watson, que asegura que se siente feliz al recordar y que, en realidad, siente “que el tiempo no ha pasado”. Segundos después aparece Rupert Grint, quien afirma que este es el momento perfecto “para sentarse a hablar y recordar viejas épocas”. Por otro lado, se le escucha decir a Radcliffe: “lo que más me asustaba era que había acabado lo más importante de nuestras vidas. Y al verlos a todos, veo que no ha acabado”. No falta Ralph Fiennes, quien le dio vida a Voldemort, némesis de Harry.

Todo esto sucede en un videoclip de menos de dos minutos, es decir el tráiler oficial y las imágenes principales de lo que se viene en “Harry Potter 20º Aniversario: Regreso a Hogwarts”.

El esperado especial retrospectivo de HBO Max Original se estrenará el primero de enero de 2022, solo en la plataforma. Anunciado el mes pasado, invita a los fans veinteañeros y treintañeros, a un mágico viaje en primera persona a través de una de las franquicias cinematográficas más queridas de todos los tiempos. Será un sentido homenaje por el aniversario 20 de la saga de películas que comenzó con “Harry Potter y la Piedra Filosofal”.