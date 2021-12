Consenso político para avanzar con las obras

Entre los gobernadores había preocupación. El rechazo al proyecto de Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados y el mensaje que el titular de ese cuerpo, Sergio Massa, había lanzado (una pérdida de más de $ 180.000 millones en impuestos coparticipables), puso nervioso a todo el arco peronista. Ayer, en la Quinta de Olivos, los gobernadores fueron convocados por el presidente Alberto Fernández, quien le transmitió serenidad de que las obras que se proyectaron serán financiadas por su administración tal como lo había prometido. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, fueron los encargados de llevar tranquilidad a los oficialistas de que ningún distrito quedará desamparado más allá de las complicaciones parlamentarias y financieras.

De la cumbre participaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), además del vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo. También asistió el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. Durante el encuentro hubo un discurso unificado contra la oposición por el rechazo a la iniciativa que mandó el Ejecutivo. “Todos los gobernadores tenemos problemas y vamos a tener que reasignar los presupuestos a ver cómo nos podemos manejar”, afirmó el gobernador de La Rioja, al hablar de la cumbre. Y le agregó cierto dramatismo por el hecho de arrancar 2022 sin el Presupuesto. Afirmó que el jefe de Estado les dejó la “tranquilidad de que van a hacer todo lo humanamente posible, por lo menos en lo que es presupuestariamente, para cada una de las provincias”.

“Los gobernadores nos hemos podido expresar y, por supuesto, trasladar la preocupación de visibilizar un 2022 sin Presupuesto, con todo lo que esto implica”, indicó, por su parte, el gobernador de San Juan.

En medio de este debate, la Casa Rosada quiere avanzar con la firma del Consenso Fiscal, en un acto programado para el próximo lunes a las 17, y al que asistirían -hasta ahora- todos los mandatarios peronistas. El anterior, que frenó la reducción de alícuotas de impuestos provinciales, estableció, entre otros puntos, un fondo especial de $ 70.000 millones que se distribuyó entre las provincias para reactivar las economías regionales. Además, la Nación y las provincias se habían comprometido a trabajar en forma conjunta en un programa integral para la simplificación y coordinación tributaria federal. En los hechos, eso no sucedió y gran parte de los distritos subnacionales las subieron al tope permitido. Según pudo establecer LA GACETA, en el nuevo convenio habría algunos puntos para retomar la senda de reducción de la carga impositiva en las provincias. Asimismo, y continuando con las políticas de aliento a la economía, se analiza la posibilidad de conformar un Fondo Federal de Inversiones, con la cesión de un porcentaje de la coparticipación que recibe la Nación y las provincias. Esto sería como una respuesta a las preocupaciones de los gobernadores que ven peligrar las obras públicas proyectadas a partir de 2022. Algunos mandatarios, como el tucumano Jaldo, fueron a la Casa Rosada a confirmar la ejecución de los trabajos públicos. En un encuentro con Manzur y con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo logró que la Nación se comprometa a inyectar $ 800 millones para arrancar con la construcción de la cárcel en Benjamín Paz. Asimismo, se reafirmó la concreción de las obras para la refacción integral de la ruta 307 en los Valles y la adjudicación del primer tramo de la autopista Tucumán-Termas de Río Hondo. Jaldo también considera que siguen firmes las inversiones por $ 33.180 millones que el Presidente consolidó, mediante convenios, en la reunión realizada la semana pasada en Monteros.

Desempleo: en el Gran Tucumán-Tafí Viejo hay 37.000 desocupados, según datos del Indec

En el período de mayor actividad productiva, la desocupación dejó de ser de dos dígitos en el Gran Tucumán-Tafí Viejo. De acuerdo con los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempleo afectó a 37.000 personas, un 9,3% de la Población Económicamente Activa del principal aglomerado urbano de la provincia. En la medición del tercer trimestre, el índice ha registrado una reducción de casi dos puntos porcentuales respecto de igual período de 2020 (unos 2.000 desocupados menos en la comparación interanual). Sin embargo, la población ocupada demandante de empleo sigue siendo elevada: unos 98.000 trabajadores buscan activamente otro trabajo para incrementar sus ingresos. A nivel nacional, la desocupación cayó a 8,2%, lo que significa que más de 1,5 millón de personas en condiciones de trabajar no tienen empleo. Al analizar el impacto del desempleo en las regiones, se observa que el Gran Buenos Aires (8,9%) es la más afectada, seguida por la región Pampeana (8,8%). Al mismo tiempo, se destaca que la región con menor fue Noreste (4,5%), mientras que el NOA evidenció un índice de desocupación del 6,2%, lo que implica que cerca de 1,1 millón de habitantes de la región no pueden insertarse en el mercado laboral. Según el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, La evolución a la baja de la tasa de desocupación en la Argentina y la consecuente mejora en el índice de empleabilidad “es consecuencia de las políticas llevadas adelante desde el inicio del gobierno”. “Durante la pandemia no sólo cuidamos la salud, sino también a los trabajadores y a las empresas y gracias a eso, una vez que pudimos ir dejando atrás las restricciones, la economía respondió como lo está haciendo. Este es el inicio de un camino”, remarcó el titular de la cartera laboral. A su vez, el empleo no registrado en el país se mantiene en torno del 33% del total de asalariados.