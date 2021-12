Karate: Navarro se abre hacia el futuro

Cuando los Navarro tuvieron que irse del país por la crisis de 2001 hacia Brasil parecía que nada bueno podía pasar. Aquel desarraigo encabezado por Marcelo y Graciela arrastró también a sus hijos Gonzalo, que tenía seis años, y a Mariana, de tres en ese entonces. Luego de 10 años, fue posible volver y para Gonzalo lo que aprendió forzado en tierras brasileñas por una realidad de crisis, fue lo que marcó el rumbo de su vida. “Mi primer recuerdo del karate es la primera vez que competí en Brasil y gané. Para mí era un juego: no sabía qué significaba ganar”, recordó Navarro de 25 años. Hoy ya tiene claro, por experiencia propia, qué es ganar siendo karateca. En 2021 se mantuvo como líder absoluto del ranking nacional en la categoría hasta 67 kilos y sumó otra temporada de intensa competencia internacional. La performance de Navarro fue considerada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires como la mejor en su arte marcial por lo que lo galardonaron con el premio Olimpia, la máxima distinción deportiva en el deporte argentino. El karateca no para de entrenarse pensando en 2022 que será intenso.

1- ¿La pandemia hizo que fuera un año distinto otra vez?

- Para mí la pandemia no pasó, más ahora que en otros países hay rebrote. Yo sólo espero que pase rápido.

2- Pasaste de competir de un mundial eN dubai a los “iº juegos Ufedet” en Tucumán...

- Fue buenísimo ese contraste. Le da importancia a los Ufedet. Deja un mensaje: ‘mirá, Gonzalo que viene del Mundial compite. Sí o sí, tengo que competir yo’. Además, es importante fortalecer el nivel que hay en la provincia porque aumenta la competitividad.

3- Ganaste una lucha en el mundial y dijiste que fue como una vidriera...

- El iraní (Hamoon Derafshipoorel) al que le gané es muy reconocido, en el Mundial pasado fue bronce y viene “medallenado” en las Premier League. El favorito era él. Fue una sorpresa: no me conocía o si me conocía no tenía en cuenta que podía llegar a ganarle. Vencerlo generó eso de: ‘¡guau... mirá el argentino’. Es una victoria que me generó la confianza de decir: ‘este es el lugar que me corresponde y acá voy a apuntar’. El técnico de la selección de España me dijo: ‘tenés todo para ser campeón del mundo’.

4- ¿Pensaste que ibas a tener este presente en el karate?

- Nunca me imaginé que sería algo tan profesional y que iba a dedicarle mi vida.

5- ¿Cómo lográs dedicarle tanto?

- Yo tengo las becas y me solventa mi familia. Vivo con mis padres porque todavía me estoy formando en ingeniería civil; me quedan seis materias. La idea es recibirme, ejercer y con eso ‘bancarme’ las cosas de karate.

6- ¿En qué momento de tu carrera deportiva estás?

- Estoy subiendo recién y empezando a querer correr. Me falta mucho todavía. Tengo las ganas, la edad, tengo todo por delante.

7- ¿Es difícil ser atleta de alto rendimiento?

- Sí. Yo lo veo más por el lado de las cosas que tenés que dejar de hacer para serlo. Dejé de lado fiestas, cumpleaños, recibidas, momentos en los que realmente hacés amigos, tanto en el colegio como en la facultad. Te acostumbrás porque son los sacrificios que uno hace por las elecciones que toma.

8- ¿Hubieses tenido más amigos si no hacías karate?

- Seguramente. Mucha gente lo entiende, pero no lo comparte o no lo entiende directamente. Dice: ‘este no quiere venir’. O se pregunta: ‘porqué le dedica tanto y no está con nosotros’. En muchos momentos importantes no estoy presente, ahí es donde se forja la amistad y están los que realmente quieren.

9- ¿Recomendarías la práctica del karate como deporte de iniciación?

- Totalmente. Primero porque canaliza las energías que tiene el chico, le da flexibilidad y agilidad en el cuerpo que, en general a esa edad no se conoce. Empieza a crear esas habilidades que las puede desarrollar en cualquier otro deporte, pero en el karate va a descubrirlas.

10- Cuando viajás tanto ¿te fijás más en los defectos de tu país?

- Sí, y más ahora que ya casi soy ingeniero. Estoy con el ojo en el detalle, antes no lo estaba. Comparo y veo que acá se usan otras cosas y funcionamos de otra manera. Ver cosas nuevas y ver cómo funcionan, motiva y dan ganas de implementarlo acá para mejorar nuestra ciudad que, en infraestructura, necesita muchísimo.

11- ¿Los viajes te generaron ganas de irte del país?

- Me dieron ganas de estar en España o Francia. Es difícil dar ese paso. Yo ya lo di una vez cuando fui a Brasil. Era muy chico. Mis padres quedaron sin trabajo y mis abuelos perdieron plata en el banco. A la vuelta fue el tema porque yo ya tenía 16 años y tenía que empezar de cero: sin amigos, el idioma era casi nuevo, sin nada. Se lo que es el desarraigo. Pero sí, se me pasó por la cabeza irme del país. Lo haría con el título universitario en mano y más que nada para estar cerca del circuito profesional. Porque estando en Europa estoy en el centro del karate más competitivo.

12- Siempre optaste por entrenarte en Tucumán

- Me entreno acá y voy cada vez que me convocan de la Selección al Cenard. Generalmente, nos convocan tres semanas antes de la competencia. Creo que si es suficiente que me quede aquí. Tucumán tiene buen nivel por eso me sirve quedarme aquí entrenándome porque tengo todos los medios: gimnasio, gente que sabe mucho de karate y buenos rivales. Todavía no es necesario irme. Sigo cumpliendo con todas las exigencias estando aquí.

13- ¿Cómo te sentiste con los apoyos en 2021?

- Tuve apoyo todo el año del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), Secretaría de Deportes de la Nación y la Secretaría de Deportes de Tucumán. Eso también fue una fuente de motivación porque pude estar enfocado en el entrenamiento. Entonces, al tener el apoyo económico este año, estuve mucho más tranquilo para entrenarme. A todas las competencias oficiales del calendario, pudimos ir. Eso se cumplió. Como yo quise competir en otros eventos que estaban fuera de lo oficial para ganar roce y perfeccionarme, recurrí a otro apoyo.

14- ¿Esperabas ganar el Olimpia?

- El premio era estar ahí: en la gala, con los periodistas y los deportistas. La felicidad era si lo ganaba cualquiera de los tres. No estábamos pendientes de quién iba a ganar. Nosotros estábamos con una actitud de que fluya todo. Se dio que lo gané yo, compartimos todos la misma felicidad.

15- Tuviste títulos a nivel nacional y mucha experiencia internacional, pero sin títulos ¿fue el año que esperabas?

- No sólo el éxito es una medalla. El éxito está en muchísimas superaciones que tuviste durante el año. Sobre todo cuando se pierde hay que tener la capacidad de resiliencia de volver a estar y empezar porque, a la larga, la persona que es constante, logra lo que quiere. Suele pasar que tropezás y te desmotivás, sumada la pandemia... se juntaron muchas cosas. Por eso creo que el Olimpia encierra todo: superación y entrenamiento día a día.

16- ¿Qué plan hay para 2022?

- Creo que ya nos acostumbramos a convivir con la pandemia. Lo que más espero es que podamos competir la mayor cantidad de veces posible. Hay Sudamericanos, Panamericanos, Liga Mundial. En octubre, está el objetivo mayor del año: los Juegos Odesur en Paraguay que dan la plaza para los Panamericanos de Chile en 2023.

Logros de 2021

* Campeón argentino:

Córdoba y Buenos Aires.

* Campeón “I° Juegos Ufedet”.

* Representó al país en:

Preolímpico en París, Francia.

Panamericano en Punta del Este, Uruguay.

Mundial de Dubai, Emiratos Árabes.

* Distinciones:

Ganador premio Olimpia en karate.

Galardonado por la Secretaría de Deportes de la Provincia y por la Legislatura de Tucumán.