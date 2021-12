Murieron hinchas de River en un trágico accidente camino a Santiago del Estero

Cuatro hinchas que viajaban a Santiago del Estero, para presenciar la final con Colón, murieron en la mañana de hoy, tras chocar su camioneta utilitaria con un camión. El trágico accidente tuvo lugar en la ruta provincial N°4, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Según las primeras versiones, las víctimas eran dos hombres, una mujer y un niño de 7 años, hinchas de River y oriundos de Florencio Varela, que viajaban a Santiago del Estero para asistir al Trofeo de Campeones.

Hay una única sobreviviente de la camioneta. Se trata de una mujer adulta, quien fue trasladada al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde sería intervenida por las serias lesiones que sufrió (fractura en el fémur y lesiones en el abdomen).

El accidente se produjo cuando la camioneta Kangoo se cruzó de carril en la ruta provincial N°4 e impactó con un camión que transportaba pollos y cuyo conductor terminó volcando en la banquina. "Hice todo para evitar el accidente y no pude; me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase", le dijo el conductor, de nombre Flavio, a la radio Aire de Santa Fe.