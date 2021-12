A Experimental le gusta compartir una linda historia

En junio de 2019, después de más de 14 años, Estación Experimental convocó a elecciones para renovar autoridades. El club venía de atravesar una profunda crisis institucional. Hoy, la realidad de la “Abejas” es otra. Pese a los avatares propios y externos, supo cómo salir adelante. Y hubo un dirigente, Marcelo Lazarte, que tuvo un rol clave en esta recuperación.

La “Gata”, como lo conocen en el ambiente futbolístico, jugó más de dos décadas. Se retiró en 2018 en el club de El Colmenar, que lo vio debutar a los 16 años. Los más de 100 goles en su haber, su fútbol veloz y presto a la gambeta, le posibilitaron vivir dos ascensos con las “Abejas”. En su exitosa carrera también se deben anotar dos ascensos al Regional con Central Norte, un campeonato del Federal C con Amalia y una final del regional con Deportivo Aguilares.

Lazarte ama a su club. A los 40 años, cambió un pasado de buenas conquistas por acción en otras actividades. Es técnico recibido y tiene una escuelita de fútbol, llamada “La Francisco”. Pero, fundamentalmente, es el gran responsable de que el club que se fundó un 22 de noviembre de 1939 no esté abandonado. Como coordinador, lo puso de pie.

En lo deportivo, a su influjo el equipo llegó a la final del ascenso con Atlético Concepción, en noviembre de 2019. En 2020 regresó a la Primera división de la Liga, por haber sido finalista. Y este años, las “Abejas” llegaron a cuartos de final en el Anual.

Lazarte no está solo. Junto con un grupo de hinchas lograron un presente deportivo en crecimiento, en el que no sólo hay fútbol. “Es una linda historia para contar, la que por suerte fue acompañada por logros deportivos. Experimental volvió a nacer con distintas obras. Nací acá y dejé muchas horas de mi vida en el club. Ahora tengo la voluntad de la gente, que me pide liderar desde la presidencia. Yo llegué de la mano de Carlos Roberto Toledo, que falleció hace poco tiempo. En su momento, él era el único socio; en el presente tenemos 160”.

Lo cierto es que hoy Experimental cuenta con una subcomisión, en la que Lazarte es el coordinador general. Con él trabajan el DT del club, Eduardo Romano; el ex jugador y actual coordinador de inferiores, Marcelo Álvarez; el jefe de prensa y voz del estadio, Mauricio Bustamante y el ayudante de campo, Walter Abregú.

“El pueblo de Experimental se movilizó y logró el cambio. Hoy tenemos un grupo tremendo de trabajo. Lo que estamos haciendo hizo que incluso nos llamen de otros clubes para que los asesoremos. Quieren saber cómo transformamos todo, y más en tiempo de pandemia”, agregó Lazarte.

“Todo lo que se hizo es obra de socios e hinchas. Estamos compartiendo el liderazgo con la comisión que quedó. A los sueldos los pagamos nosotros y a los premios la municipalidad. La que vivimos es una historia linda, que nos gusta compartir”, concluyó Lazarte.

Las obras

• Ya fue inaugurado un gimnasio para todos los deportistas del club.

• Hay bancos de suplentes nuevos, canjeados por publicidad.

• Se compró un tractor para cortar el césped.

• En la cancha apareció la publicidad estática. Y también se la ve en las camisetas.

• La cancha de básquet pintada y arreglada.

• Además de las instalaciones para el fútbol, se acondicionaron las de hockey, básquet, futsal y boxeo.