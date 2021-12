Cartas de lectores VII: Subsidio de Salud

Desde mediados del año 2020 supuestamente se agilizó la autorización de los análisis clínicos (debido a la pandemia) por lo que las mismas se hacen directamente por los laboratorios para evitar que las sucursales sean lugar de concurrencia masiva de gente y de esta manera evitar posibles contagios por Covid-19 y sus variantes. Entonces me pregunto… ¿Cómo puede ser que a más de 48 hs de presentada la documentación de manera virtual (como lo establecieron ellos mismos) todavía no hayan ni siquiera visto la documentación enviada? Al menos en mi caso; en el laboratorio informan que hay casos que hace más de una semana no tienen respuesta, ¿y entonces? ¿Qué pasaría en caso de una urgencia si el paciente no cuenta con los medios económicos para pagar antes de que lo autoricen por la necesidad de la situación? Así también me surgen otras preguntas, por ejemplo: ¿Qué labores realiza hoy el personal que antes era el que se encargaba de autorizar las órdenes de manera presencial? O es que por la liviandad de los auditores de la jornada laboral se va atrasando el trabajo que debiera ser? Sr. Interventor, si no se encuentra capaz de conducir el Ipsst y de dar una respuesta a los afiliados, que somos quienes aportamos mes a mes para pagarles el sueldo a Ud., y a los empleados que no sabemos a qué se dedican, le pido que dé un paso al costado y que el Gobierno de Tucumán deje de tener intervenido eternamente el instituto y lo devuelva a los verdaderos dueños que somos los afiliados, o que derogue la Ley para que seamos libres de elegir la obra social o prepaga y no seguir siendo esclavos de la misma.

