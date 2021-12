Murió el cantante mexicano Vicente Fernández

El mítico cantante mexicano Vicente Fernández falleció falleció hoy a los 81 años, según lo confirmado por sus familiares.

El deceso de "El Charro de Huentitán" ocurrió después de que pasara cuatro meses hospitalizado debido a complicaciones derivadas de la caída que sufrió en agosto.

Su muerte conmocionó a millones de fans en México y en toda América Latina, ya que Fernández le puso su voz a un cancionero que marcó a varias generaciones, apuntó Infobae.com.

La salud del artista se desmejoró desde el pasado 9 de diciembre, cuando los médicos reportaron algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva el pasado 1º de diciembre. Fernández estaba hospitalizado desde el 9 de agosto, tras sufrir una caída.

A pesar de su muerte, la larga y premiada trayectoria de Vicente Fernández aún no llega a su fin, pues a finales de 2020 anunció que tenía muchísimo material preparado en su famoso rancho Los tres potrillos: “Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar”.

En su juventud también comenzó la historia de su matrimonio con Cuquita Abarca, quien fue su compañera de vida desde los 23 años y con quien procreó a sus hijos Vicente Fernández Jr, Alejandro y Alejandra Fernández.

Diversas disqueras lo rechazaron, pero su suerte cambió tras la muerte de Javier Solís, el cantante de bolero ranchero. Fue ahí cuando comenzaron a llamarlo y en 1966, Fernández firmó su contrato con CBS México (hoy Sony Music); sus primeros sencillos fueron Tu Camino y El Mío, Perdóname y Cantina del Barrio.

Esa oportunidad lo catapultaría al éxito mundial, pues protagonizó películas, lanzó decenas de discos y recibió premios, el más reciente fue el Latin Grammy 2021.