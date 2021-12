Sentando bases para un intercambio académico

Con los pies en Buenos Aires y la mirada en Brasil. No es un lema, pero sí una suerte de apretada síntesis del encuentro que el secretario general de la Universidad Nacional de Tucucmán, José Hugo Saab, mantuvo este fin de semana con el ex presidente del vecino país, Luis Inacio “Lula” Da Silva. El ex mandatario recaló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como uno de los invitados centrales para el acto por el 38 aniversario de la restauración de la democracia en el país, convocado por el Gobierno nacional. Y el tucumano consiguió colarse en la agenda para plantearle “la voluntad y la vocación que tiene la UNT por vincularse con universidades de Brasil”, según explicó a LA GACETA.

Saab describió durante el encuentro el lugar que ocupa la casa de Juan B. Terán en el concierto de las universidades y destacó que es la institución de altos estudios más importante del Noroeste Argentino. Le refirió además que las autoridades son, hoy, el rector José García, ex decano de la Facultad de Agronomía, y el vicerrector Sergio Pagani, ex decano de Arquitectura y Urbanismo. “Lula” le manifestó que, precisamente, estaba acompañado en el viaje por docentes de la Universidad de Paraná, y le refirió que en la capital de ese Estado, Curitiba, se encuentra el emblemático museo en honor al célebre arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. “Intercambiamos contactos y sentamos las bases para realizar intercambios entre ambas instituciones”, puntualizó Saab.