Qué hay para ver en las plataformas de streaming

47 RONIN

(CINEMAX, A LAS 16.21) Kai es un paria del siglo XVIII, que se une a Oishi, el jefe de los 47 Ronin. Su objetivo es vengarse del traidor que mató a su señor y los condenó al destierro. Para recuperar el honor perdido, se enfrentará a duras pruebas. Con Keanu Reeves.

Renegado vengador

(star classics, A LAS 17.30) Tras matar en defensa propia a un sheriff blanco, se ve perseguido sin descanso por una banda de 13 hombres. Pero cuando éstos violan a su mujer, la huida se transforma en una persecución en busca de venganza. Con Charles Bronson.

El engaño

(paramount network, a las 21.55) Cate es una exfiscal que tiró su carrera por ser adicta. Con la esperanza de recuperar la credibilidad y ganar la custodia de su hija, llevará adelante el caso de una mujer condenada injustamente por asesinato. Con Kate Beckinsale y Nick Nolte.

De martes a martes

(cine.ar, a las 22) John es un entusiasta atleta que trabaja en una fábrica, pero cuyo sueño es abandonar su empleo y abrir su propio gimnasio. Luego de presenciar un crimen, se ve atormentado entre su conciencia, su sueño, la moral y el chantaje. Con Alejandro Awada.

DISNEY+

The most magical story on earth: 50 years of walt disney world

The Walt Disney Company celebra el 50 aniversario del Walt Disney World Resort. El público podrá acceder a un viaje histórico que abarca medio siglo y más, en Walt Disney World, Florida. A través de una mirada exhaustiva que incluye pasado, presente y futuro del popular destino de vacaciones, los fanáticos accederán a material inédito y podrán vislumbrar el viaje que dio vida a la visión de Walt Disney

Bienvenidos a la tierra

La serie visualmente imponente de National Geographic para Disney+ acompaña a Will Smith, nominado dos veces a los Oscar, en una extraordinaria aventura por el mundo, de esas que se dan una vez en la vida, para explorar las maravillas más grandes de la Tierra y revelar sus secretos más ocultos. En la serie, Will es guiado por distinguidos exploradores en un extraordinario viaje para observar personalmente y de cerca algunos de los espectáculos más emocionantes del planeta, desde volcanes que rugen en silencio pasando por desiertos que se mueven de forma imperceptible para nosotros hasta animales que forman grandes manadas con mente propia.

NETFLIX

Carolin Kebekus: the las christmas special

En el primer especial de comedia de Netflix Alemania dedicado a la Navidad, una de las grandes humoristas de ese país, Carolin Kebekus, mezcla la alegre nostalgia y la crítica social con su agudo e inconfundible ingenio para bromear sobre “la época más maravillosa del año” y ponerla en entredicho.

MUBI

Los huesos

Se estrena en exclusiva en streaming esta obra del dúo de directores chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña (“La casa lobo”), tres meses después de su presentación en el Festival de Venecia, donde obtuvo el Premio Orizzonti a mejor cortometraje. Es un relato fantasmal y ficticio de la primera película stop motion del mundo.

CINE.AR PLAY

Los hipócritas

Nicolás, un camarógrafo de bodas, graba por azar una situación comprometida entre la novia Martina y Esteban, el hermano de ella. Nicolás intenta chantajear a los hermanos, pero la situación termina yéndosele de las manos. De Santiago Sgarlatta y Carlos Ignacio Trioni Bellone, con Eva Bianco y Rodrigo Méndez Roy.

Contarmanal en santa fe

En 1971 el trío Manal, se presentó en un festival de rock en Santa Fe. Allí, estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, registraron el momento de su actuación, con cámaras 16mm. La cinta original se perdió en la inundación de Santa Fe de 2006. Este único registro de Manal en vivo se mantuvo inédito hasta hoy, que luego de 50 años ve la luz, rescatado y restaurado por el Festival Escenario, con acceso gratuito.