Estos son los 127 diputados electos que asumirán este mediodía

Las elecciones legislativas celebradas en noviembre en todo el país sirvieron para elegir a los 127 diputados, que hoy jurarán y el viernes empezarán a formar parte de la renovación parlamentaria. Este es el listado con todos los nuevos integrantes de la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

Entre los cientos de nuevos parlamentarios aparecen el sindicalista Sergio Palazzo, la periodista Gisela Marziotta (Frente de Todos) y Carolina Píparo (Avanza Libertad); el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, el ex árbitro Héctor Baldassi, el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el ex vicepresidente, Julio Cobos, (Juntos por el Cambio).

- Buenos Aires (35)

Frente de Todos: Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Marcela Passo, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Constanza Alonso, Julio Pereyra, Mónica Litza, Daniel Arroyo, Brenda Vargas Matyi, Rogelio Iparraguirre, Mónica Macha.

Juntos por el Cambio: Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Danya Tavela, Gerardo Milman, María Sotolono, Emilio Monzó, Gabriela Besana, Hernán Lombardi, Margarita Stolbizer, Alejandro Finocchiaro, María Victoria Borrego, Fabio Quetglas.

Avanza Libertad: José Luis Espert, Carolina Piparo, Hugo Bontempo.

Frente de izquierda: Nicolás del Caño y Romina del Plá.

- CABA (13)

Frente de Todos: Leandro Santoro, Gisela Marziotta y Carlos Heller.

Juntos por el Cambio: María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, Carla Carrizo, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

La libertad avanza: Javier Milei y Victoria Villarruel.

Frente de Izquierda: Myriam Bregman.

- Catamarca (3)

Frente de Todos: Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez.

Juntos por el Cambio: Francisco Monti.

- Chaco (4)

Frente de Todos: Juan Manuel Pedrini y María Luisa Chomiak.

Juntos por el Cambio: Juan Carlos Polini y Marilú Quiroz

- Chubut (2)

Frente de Todos: María Anianiello.

Juntos por el Cambio: Ana Clara Romero.

- Córdoba (9)

Frente de Todos: Martín Gill.

Juntos por el Cambio: Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Héctor Baldassi, Laura Rodríguez Machado, Gustavo Santos y Gabriela Brower.

Córdoba Federal: Natalia de la Sota y Ignacio García Aresca.

- Corrientes (3)

Frente de Todos: Jorge Antonio Romero.

Juntos por el Cambio: Manuel Aguirre y Sofía Brambilla.-

Entre Ríos (5)

Frente de Todos: Enrique Cresto y Carolina Gaillard.

Juntos por el Cambio: Rogelio Frigerio, Marcela Antola y Pedro Galimberti.

- Formosa (2)

Frente de Todos: Gustavo Ramírez Patri.

Juntos por el Cambio: Fernando Carbajal.

- Jujuy (3)

Frente de Todos: Leila Chaher.

Juntos por el Cambio: Gustavo Bouhid.

Frente de Izquierda: Alejandro Vilca.

- La Pampa (3)

Frente de Todos: Varinia Marín.

Juntos por el Cambio: Martín Maqueyra y Marcela Coli.

- La Rioja (2)

Frente de Todos: Gabriela Redali y Ricardo Herrera.

- Mendoza (5)

Frente de Todos: Adolfo Bermejo y Lili Paponet.

Juntos por el Cambio: Julio Cobos, Pamela Verasay y Álvaro Martínez.

- Misiones (3)

Juntos por el Cambio: Martín Arjol y Florencia Klipauka.

Frente para la Concordia: Carlos Fernández.

- Neuquén (3)

Frente de Todos: Tanya Bertoldi.

Movimiento Popular Neuquino: Rolo Figueroa.

Juntos por el Cambio: Pablo Cervi.

- Río Negro (2)

Juntos por Río Negro: Agustín Domingo.

Juntos por el Cambio: Aníbal Tortoriello.

- Salta (3)

Frente de Todos: Emiliano Estrada y Pamela Calletti.

Juntos por el Cambio: Carlos Zapata.

- San Juan (3)

Frente de Todos: Walberto Allende y Fabiola Aubone.

Juntos por el Cambio: Susana Laciar.

- San Luis (3)

Frente de Todos: María José Zangla Urteaga.

Juntos por el Cambio: Claudio Poggi y Karina Bachey.

- Santa Cruz (3)

Frente de Todos: Gustavo González.

Juntos por el Cambio: Roxana Reyes.Somos energía para renovar Santa Cruz: Claudio Vidal.

- Santa Fe (9)

Frente de Todos: Roberto Mirabella, Magali Mastaler y Eduardo Toniolli.

Juntos por el Cambio: Mario Barletta, Victoria Tejeda, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas y Gabriel Chumpitaz

Frente Amplio Progresista: Mónica Fein.

- Santiago del Estero (3)

Frente de Todos-Frente Cívico: Silvia Sayago, Bernardo Herrera y María Luisa Montoto

- Tierra del Fuego (2)

Frente de Todos: Carolina Yutrovic.

Juntos por el Cambio: Héctor “Tito” Stefani.

- Tucumán (4)

Frente de Todos: Rossana Chahla y Agustín Fernández.

Juntos por el Cambio: Roberto Sánchez y Paula Omodeo.