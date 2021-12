En sólo tres días se aplicó el 25% de las vacunas que se colocaron en todo noviembre

Los primeros resultados de la implementación del pase sanitario en Tucumán entusiasman a las autoridades. De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Salud, en apenas tres días (entre el jueves y el sábado) en la provincia se colocaron 58.035 vacunas contra covid-19. Dicha cifra representa un 25% de las 238.000 dosis que se aplicaron durante todo el mes de noviembre. “Hubo un vuelco masivo de la comunidad. El impacto del pase sanitario enfocado estrictamente como hemos priorizado como estrategia de prevención en la enfermedad grave por covid, que es la segunda dosis, ha cumplido acabadamente con el objetivo”, subrayó a LA GACETA el director de Prevención y Promoción de la Salud del Siprosa, José María Mansilla.

El también coordinador de los médicos centinelas detalló que unas 18.500 personas recibieron en esos días su primera dosis de la vacuna, casi 34.000 pacientes completaron sus esquemas y el resto concurrió a los nodos en busca de un refuerzo.

El funcionario del Ministerio que desde hoy estará conducido por Luis Medina Ruiz indicó que aprovecharon estas nuevas jornadas masivas de asistencia para consultar a la gente por qué no se vacunaron con anterioridad. Según dijo, no hallaron argumentos sólidos al respecto. No obstante, razonó que quienes se oponen a las inyecciones contra la covid-19 seguramente mantendrán su postura aunque el pase sanitario esté vigente desde el 1 de diciembre a través del DNU 13/1 (será debatido el jueves en la Legislatura).

Sobre dudas y temores

Desde que se decretó la obligatoriedad del pase sanitario para realizar actividades masivas y de mayor riesgo epidemiológico, en medio de una suba de casos, hubo rechazos de algunos sectores a tal imposición (ver aparte). Sin embargo, también están quienes no se oponen a la inoculación y/o a que se exija el carnet, pero tienen temores respecto a la vacuna. Al respecto, el funcionario se apoyó en lo sucedido en la provincia para persuadir a quienes tienen dudas. “Las vacunas son seguras. La mejor evidencia que está dejando el modelo de gestión de vacunas que hizo nuestra provincia: hay que ver la cantidad de fallecidos que teníamos en octubre de 2020 y la cantidad de fallecidos este año, ya con el 65% de la población vacunada con dos dosis. Cuando el mundo tuvo tercera o cuarta olas por la variante delta, Tucumán tuvo una pequeña elevación (de casos). Eso es altamente significativo enfocado desde el punto de vista de la vacunación. Eso es lo que hay que valorar”, dijo.

Mansilla remarcó que la vacuna no previene el contagio del virus, por lo que se debe insistir con las medidas barrera (uso de barbijo, distancia, ventilación y lavado de manos), pero sí evita el desarrollo de una enfermedad grave. En ese sentido, resaltó que hasta ayer había sólo 17 personas con asistencia mecánica respiratoria por covid-19 en el sector público y 13 en el privado. “Es realmente un gran logro de la campaña de inmunización”, insistió, y confió en que el 75% de la población completará su esquema de vacunación hasta el 31 de diciembre.

Multas o clausuras

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo, consideró ayer “todo un éxito” el impacto de la implementación del pase sanitario en Tucumán. Desestimó que se vayan a limitar las flexibilizaciones por la suba de casos, pero puso la lupa sobre las actividades que todavía no han acatado la nueva disposición. “En todos los recorridos que venimos haciendo en estos días, hay negocios y eventos que sí vienen colaborando y cumpliendo, pero hay otros que han empeñado la palabra y todavía no están ayudando. O sea que esta semana el Estado va a controlar y a exigir mucho más. Hemos tenido cuatro días de aprendizaje, de tolerancia y de concientización. Muchas gracias a quienes están colaborando; y a quienes no, empiecen, porque el Gobierno va a salir a controlar, y las sanciones son multas, pero, fundamentalmente, van a ser clausuras”, aseguró.