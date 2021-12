Cartas de lectores IV: Crisis educativa

Atento a la crisis educativa que hoy sufren nuestros hijos y atormenta a nuestra clase política, que se rasga las vestiduras hipócritamente, quiero decirles que son únicos irresponsables de esta lamentable realidad de la cual será difícil salir. Uds. con sus políticas del “regalar para que me voten”; con sus planes del “bono antes de las elecciones”; “pagar para que estudien”; “becas para terminar de estudiar”; “plan para barrer 100 m de calle” destruyeron las ganas de querer superarse; les hicieron creer a la gente que el que trabaja debe aportar para el que no hace nada; con su política del facilismo sumergieron al país en una pobreza mental que no tiene fin. Recuerdo en mi época cuando temblábamos porque “se vienen las olimpíadas matemáticas”; “la feria de ciencias”; “concurso de preguntas y respuestas”; “maratón de lecturas”, competencias sanas, productivas y positivas, que amén de cultivarnos era trabajar en grupo, recurrir a libros viejos y bibliotecas para buscar información. Uds., clase política que cuando alguien les señala su error sus ejércitos de fans salen a tildarnos de “discurso de odio”, les digo que Argentina está en respirador en todo aspecto y es su responsabilidad; déjense de politiquería barata y gobiernen seriamente.

Marcelo Maza

