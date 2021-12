Wanda Nara habló de su supuesta pelea con Susana Giménez

Luego de los rumores de una supuesta pelea entre Wanda Nara y Susana Giménez luego de la entrevista por el "Wandagate", el escándalo entre Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez. La empresaria rompió el silencio y contó cómo se encuentra su relación con la diva de los teléfonos.

"Están diciendo que me estoy peleando con Susana. ¡Nada más alejado de la realidad! Es más, me invitó a pasar las fiestas en su casa y me dejó un mensaje que yo no sé si publicarlo o no", afirmó Nara en su cuenta de la red social Instagram.

Posteriormente compartió un video que le envió la conductora antes de su regreso al país.

"Wanda, un beso mi amor... Besos a toda la familia, tus hijos que son un sueño. Y yo he recibido un mensaje de Isabella, que estaba cantando: 'Hola, Susana'. La amo, son un sueño, decile que es divina. Y la otra que estaba patinando en el parque francés, le quedaba bárbaro también. Bueno, te quiero chau mi amor", sostuvo Giménez.

Así, la empresaria aclaró los rumores y expresó su cariño a la diva. "Susana es como de mi familia. La amo. Es mi conductora favorita. Ella, y Marcelo Tinelli en el sector masculino", concluyó Wanda.