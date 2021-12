Alejandro Molinuevo: “Concepción seguirá en la senda del crecimiento”

El abogado Alejandro Molinuevo es desde anoche el nuevo intendente interino de Concepción hasta la finalización del mandato de la actual gestión. Asumió el cargo durante una sesión especial que tuvo ayer a la tarde el Concejo Deliberante en el Teatro de la Estación. Molinuevo, que se desempeñó hasta ayer como presidente del órgano vecinal, ocupa el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) tras la renuncia que presentó el electo diputado nacional Roberto Sánchez. El saliente funcionario jurará mañana (martes) como legislador en el Congreso de la Nación.

Al frente del Concejo quedó el edil Gabriel Jiménez, del Partido de la Justicia Social (PJS). En la reunión asumió además como reemplazante de Molinuevo, la concejala Gladis Costa.

Tras la deliberación protocolar del Concejo, hablaron Molinuevo y Sánchez. El diputado electo no desaprovechó la ocasión para ratificar sus aspiraciones de llegar a la gobernación. “Queremos un Tucumán mejor. Y este modelo de gobierno que hicimos en estos seis años en esta ciudad, lo vamos a instalar en la provincia. Para eso necesito de la colaboración de ustedes”, dijo ante encendidos aplausos. Sánchez recordó que cuando le tocó asumir en 2015 “recibíamos dos bombas en casa”. “Empezamos con muchas dificultades, con piedras en el camino. Literalmente la Municipalidad estaba en llamas. Pero con esfuerzo, sacrificio y austeridad, con trabajo en equipo pudimos salir adelante y demostrar a la sociedad que podíamos ser diferentes”, prosiguió. El ex corredor de rally remarcó que durante su gestión la Municipalidad trabajó en todos los barrios con obras que mejoraron la calidad de vida de los vecinos. “Hoy nos llena de orgullo y satisfacción haber logrado todo lo que nos hemos propuesto. Seguramente hay muchas cosas por hacer o mejorar. De eso no tengo ninguna duda” sostuvo. Agregó que ahora como diputado nacional “la labor que me toca de ahora en más, es la de defender a todos los tucumanos, argentinos y comenzar a construir una esperanza para todos los tucumanos”. Finalmente agradeció a sus funcionarios, empleados, concejales y vecinos, el apoyo que le brindaron durante su gestión. Dijo además confiar en que Molinuevo y su gabinete de gobierno “van a hacer un trabajo acorde a la circunstancia y expectativas de la comunidad”.

Continuidad

A su turno, el nuevo intendente agradeció la confianza que le depositó Sánchez y enseguida aludió a las aspiraciones políticas de este. “Hemos caminado por la provincia en estos meses y soñamos con un Tucumán diferente y un Concepción cada día mejor. Sé de tu objetivo y sabemos que vas a lograr transformar a Tucumán” dijo. Aseguró que, durante los dos años de gestión que emprende, ese municipio “seguirá la senda del crecimiento sostenido y vamos a redoblar el esfuerzo para seguir con la obra pública en todos los barrios, el apoyo a las instituciones, la asistencia en las zonas vulnerables, con la promoción del deporte, la educación y la cultura”. Anunció que pronto se inaugurarán canales de desagüe, iluminación LED en el barrio Primero de Mayo, más de 100 nuevas cámaras de videovigilancia, el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) en el barrio Municipal. También se habilitará la pista de atletismo en la terminal de ómnibus. “Son algunas obras en ejecución y habrá otras que planificaremos para estos dos años de gestión”, adelantó. “Hoy empezamos una nueva etapa y los valores que promoveré son: la confianza, el compromiso, la comunicación y el trabajo en equipo”, apuntó. Y concluyó: “me pongo al servicio de todos los vecinos, con oídos para escuchar reclamos, sugerencias y pedidos. Vamos a trabajar juntos por nuestra querida ciudad”.

Sin Beti

La sesión especial solo contó con la ausencia del edil Ramiro Beti (presidente del Pro Tucumán). Por esa razón se mocionó a fin de que la elección y juramento de los restantes miembros de la mesa de conducción del Concejo se postergue para el próximo encuentro. El edil José Calcagni, de la oposición, expresó su desacuerdo con la iniciativa –impulsada por el concejal Eduardo Carrizo- al considerar que el punto en cuestión figuraba en el orden del día y en consecuencia no se debía posponer. Beti, quien según Calcagni se ausentó por estar de vacaciones, debía jurar como vicepresidente primero. Y el cuerpo debía elegir al vicepresidente segundo. La postulada por el oficialismo es la médica Raquel Nievas de Irarrazábal. Al final la discusión se dirimió con los votos por mayoría de los ediles de Juntos por el Cambio (JxC) y del PJS. La conformación de la mesa de autoridades se definirá el jueves en sesión ordinaria.

Sánchez en su despedida recibió calurosas muestras de afectos y agradecimiento por parte de concejales y público presente.

Regreso de una concejala: Gladis Costa reasumió una banca por JxC

La concejala Gladis Carmen Costa (JxC), que ayer reasumió una banca del oficialismo, es una docente jubilada que ya se desempeñó en ese cargo hasta marzo pasado en reemplazo de Miguel Abboud. Este arquitecto volvió al Concejo luego de renunciar a su cargo de secretario de Obras Públicas del gobierno de Sánchez. Costa dijo que su premisa de gestión es trabajar por el mejoramiento de los espacios verdes y el medio ambiente. Ahora promoverá de inmediato el saneamiento de la acequia con fluidos del ingenio La Corona que genera malos olores y molestias a los vecinos del sector sur de la ciudad. Consideró que su retorno al Concejo se hace en un momento en el que la bancada oficial necesita garantizar a la comunidad obras y proyectos previstos.