Chaco For Ever le ganó a Gimnasia y Tiro y ascendió a la Primera Nacional

Chaco For Ever superó esta tarde a Gimnasia y Tiro por 1 a 0 y ascendió a la Primera Nacional, al adjudicarse el torneo reducido por el segundo ascenso del Torneo Federal A. El encuentro se jugó en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, de Mitre de Santiago de Estero, y el único gol lo marcó Enzo Díaz, de tiro penal, en la etapa inicial.

For Ever, fundado el 27 de julio de 1913, un animador constante de los viejos torneos Nacionales, volverá estar cerca del fútbol grande de Argentina. El equipo ascendido contó con los tucumanos David Valdez, César More y Cristian Ibarra.

El "Negro", el equipo más popular de Chaco, acompañará a la Primera Nacional a Deportivo Madryn de Chubut, que se quedó con el campeonato y el primer ascenso tras vencer en la final a Racing de Córdoba por 1 a 0.