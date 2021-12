El espíritu olímpico estará tres días en casa

El próximo fin de semana será especial para el deporte tucumano: se celebrarán los “1° Juegos Ufedet”. La Unión de Federaciones y Entidades Deportivas de Tucumán surgió en plena pandemia y hoy, ya con personería jurídica constituida (4519-211), está formada por varias actividades que entre el viernes y el domingo desarrollarán sus pruebas en distintos escenarios de la capital y el interior de la provincia. También se presentarán otros deportes que todavía no están formalmente incorporados. Durante esos tres días, la intención de Ufedet es que se viva una fiesta deportiva que ejemplifique con el mayor grado posible de similitud el espíritu olímpico.

Los Juegos tendrán la mayoría de los deportes tradicionales de proyección olímpica, como así también los que no son tan convencionales o populares, pero que demandan el mismo esfuerzo de preparación y perfeccionamiento. Ahí estará el toque de distinción de lo que podría calificarse como una versión tucumana de los Juegos Olímpicos en los que habrá 700 medallas para reconocer a los atletas. La combinación del deporte federado de alto rendimiento con el de los iniciados se producirá, lo que será un aspecto distintivo de los “1° Juegos Ufedet”.

Cuando la novel institución oficializó la propuesta, a cada federación no se le estableció un esquema rígido de participación. Cada disciplina adoptó el formato que consideró adecuado para presentar a su deporte. Competencia o exhibición, son las opciones elegidas. Con esas alternativas, puedan estar presentes los representantes de todos los niveles de cada deporte y no quedarán al margen aquellos que no tienen rivales locales en sus categorías y que se destacan en el plano nacional, o incluso, internacional.

MOUNTAIN BIKE. La provincia es capital nacional. Los Juegos le darán espacio para que los más pequeños sean los protagonistas.

“Es un buen momento para mostrarse y dar a conocer todas las disciplinas que se practican en Tucumán y que mucha gente no conoce”, afirmó Eduardo Rizzato. En Ufedet es el representante de tiro con arco y además presidente de Tucumán Tiro con Arco (TTA) que, junto a los tiradores del Tiro Federal Tucumán, son los dos clubes que representan a la provincia en los torneos de la Federación Argentina. “Espero que los Juegos sean una vidriera para los clubes y se sumen nuevos interesados que ayuden al crecimiento del deporte tucumano”, explicó Rizzato. Los que somos tiradores siempre estamos a la espera de una competencia. Es un momento único, donde se comparte y se aprende más allá de los resultados. Por supuesto, que éste Juego tendrá un sentido especial debido a la cantidad de deportes involucrados en la movida”, destacó con entusiasmo Rizzato.

“Los Juegos Ufedet son un gran comienzo de algo que puede ser muy fructífero para aquellos que quieran vivir de su deporte”, aseguró Sergio Mambrini. Él es el presidente de la Federación Tucumana de Pádel, entrenador y papá de Lautaro Mambrini, el tucumano con mayor desarrollo deportivo que compitió en dos Mundiales este año. Se puede decir que conoce todas las caras del deporte. “No es nada fácil que los deportistas reciban el apoyo indicado. Queremos ir abriendo caminos”, estableció Mambrini uno de los objetivos de Ufedet.

El concepto de equipo manda en la filosofía del grupo. Sumar y que se sumen el Estado, sin importar el partido político, patrocinadores y todo aquel que quiera un deporte tucumano orientado a la práctica con excelencia. Con más precisión, la intención es que el deportista cuente con un contexto en el que su energía esté destinada cien por ciento a hacer su deporte. “Quizás algún día, desde Ufedet podamos ayudar a todos, para que solo piensen en crecer deportivamente y no tengan que preocuparse por otras cuestiones”, reflexionó Mambrini. El próximo fin de semana, se dará un paso hacia ese anhelo.