“No creo que haya que presionar para que la gente se vacune, hace falta educación”

La situación epidemiológica vuelve a ser complicada y por eso los especialistas advierten sobre la necesidad de completar esquemas de vacunación, pero además de no olvidar las medidas de seguridad que se vienen implementando desde marzo del año pasado, sobre todo el uso del barbijo y la ventilación constante en espacios cerrados. “Vemos con preocupación lo que está sucediendo. Las cifras de infectados está creciendo considerablemente, por ahora la de los internados y la de los decesos se mantienen sin modificaciones, pero el número de contagios crece sostenidamente y eso es motivo de preocupación”, afirmó el infectólogo Juan Manuel Núñez.

“Es muy probable que haya una relajación que tenga que ver con el hartazgo por la pandemia, a veces no se usa el barbijo, e incide mucho el hecho de que no haya restricciones. La gente está muy cansada. A todo esto hay que sumarle la entrada de la variante Delta, que esperamos que no golpee más fuerte, no con la misma pendiente que en otros países por suerte por ahora. Con todo esto hay que seguir con la vacunación, empezar lo que no lo hicieron y poner segundas dosis lo más rápido posible”, aseguró.

Núñez reafirmó que las vacunas sirven. “Los números lo reflejan, hay altas tasas de vacunados,. En países con bajo porcentaje de vacunación la situación es otra, son caldo de cultivo para nuevas variantes y tienen altas tasas de contagios. La vacuna genera la disminución de la carga viral comunitaria, no solo sirve para prevenir”, explicó. En ese sentido, advirtió: “la vacunación brinda una protección individual, pero también es un acto de solidaridad, es un evento colectivo. Mientras más personas haya vacunadas disminuye la contagiosidad y protege también en las personas inmunodeprimidas”. El infectólogo afirmó que hay que ser respetuoso de los pensamientos. “No creo que haya que presionar para que la gente se vacune. Hace falta mucha didáctica y educación y tratar de fomentar la vacunación desde la tolerancia. Hay que mostrar resultados, mostrar que no hubo eventos adversos, hay que convencer con mucha educación, hay que hacerlo dentro del marco del respeto, no se puede obligar a nadie a que haga algo que no quiere”, dijo. Y aseguró que ve con optimismo el futuro. “Creo que vamos a llegar al invierno con un gran porcentaje de vacunados, y con nuevas estrategias ya en el mercado, como los antivirales en comprimidos. Hay que ventilar los ambientes a cada rato, los que están con síntomas quedarse en casa, hasta descartar los cuadros, usar el barbijo. Entiendo que son medidas que ya cansan a la gente, pero hay que seguir cuidándose”.