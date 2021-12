Una galería inolvidable de jóvenes

CUENTO

Estaciones de paso

Almudena Grandes

(Tusquets - Buenos Aires)

Cinco cuentos que muestran al pobre ser humano -hecho pelota en un mundo mezquino y cruel- tratando de defender con uñas y dientes (es metáfora) ese pedacito de yo que le deja el tumulto. En ese pedacito de yo hay esperanzas y desesperanzas, amor y bronca, grandezas y miserias, egoísmo y altruismo. Y tantas cosas más. Pero no crea que es un libro catastrófico, no. Es entretenido y está muy, pero muy bien escrito. “Tabaco y negro”, un cuento inolvidable: ternura, respeto, tristezas y miserias ajenas, honestidad y lo otro, fe y alegrías. Y también lágrimas. Ideal para un relax.

Cada cuento tiene sus méritos. Algunos están redactados en lenguaje coloquial, según lo exija el personaje, y usted correrá el riesgo de no entender ciertos giros pero no importa: ya lo hará. Frente a este riesgo tiene la ventaja de familiarizarse con algunas palabras que, en caso de urgencia, le servirán para preservar la elegancia y reemplazar esa palabrota que estaba a punto de decir.

Si me dice que no lo ha entendido, en un primer impulso le contestaría con palabras de Don Quijote, un poco duras, pero no: sólo le digo, y con respeto: Lea si gusta.

Alba Omil