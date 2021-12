Hockey: se va cerrando un año lleno de emociones

El año va llegando a su final y el hockey en nuestra provincia se despide esperando que el próximo sea mejor. A pesar de una temporada atípica marcada por la pandemia, la bocha rodó con normalidad y los distintos equipos, tanto de damas como caballeros, van cerrando el calendario deportivo. Eso sí, desde el parate por la covid-19, todo cambió demasiado. Hubo modificaciones en la comisión directiva de la Asociación Tucumana, volvió el color de las hinchadas a las canchas y hasta se realizó una reformulación del torneo.

“Creemos que es un año súper positivo e increíble para nosotras. Superó nuestras expectativas. El comienzo fue difícil, pero paso a paso nos fuimos poniendo a la altura de los demás equipos. Venimos de un año de inactividad como todas, pero disputamos un torneo ascenso y pasamos al campeonato. Con el nivel que tiene Tucumán, fue positivo para acercarnos a equipos que antes nos parecían inalcanzables”, aseguró Graciana Peluffo, delantera y capitana de La Querencia, uno de los semifinalistas del Torneo Anual.

Competencias

A principio de año, en la categoría de Damas, se disputaba el torneo preparatorio “Luis F. Manso”, en sus categorías “A”, “B” y “C”. Sin embargo, en abril se lo cambió por dos torneos reclasificatorios: el primero se llamó “María Canelada de Wuscovi” y el restante “Dra. Julio Caldero”. Pero en agosto, debido al gran presente de la tucumana Victoria Sauze Valdez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el Torneo Anual -que agrupó a los 10 mejores equipos del reclasificatorio- pasó a llevar su nombre a modo de homenaje.

Finalmente, después de varias idas y vueltas, pudo llevarse a cabo el Torneo Anual “Súper 6”, que estaba en la agenda desde enero. Dicha competencia fue dividida en “A”, “B” y “C”, con sus respectivas categorías en Primera, Intermedia, Sub19, Sub16 y Sub14. Además, también se incluyó un Súper 5 “D” y “E”.

El Torneo Anual fue disputado por seis equipos de la Primera División: Los Tarcos, Tucumán Rubgy, Huirapuca, La Querencia, Jockey Club y Natación y Gimnasia. Estos dos últimos no lograrón clasificarse a los playoffs.

Las semifinales fueron Tucumán Rugby-Huirapuca y Los Tarcos-La Querencia. Y en la gran final se enfrentaron las “Verdinegras” y las “Bosteras”, donde el gran vencedor de Primera fue Tucumán Rugby, logrando el tricampeonato consecutivo (también habían sido campeonas en 2018 y 2019). En el Anual “B” los ganadores del año fueron: San Martín Rojo (Primera), Central Córdoba (Intermedia) y Universitario en tres categorías distintas (Sub19, Sub16 y Sub14).

Sin embargo, pese a la eliminación de los equipos que no lograrón podio, todos demostraron que el hockey tucumano tiene un gran futuro.

“Debutar en la Primera para mí fue un sueño cumplido. Es algo que quería desde chica, desde que estoy en la décima y la novena. Más que nada, también por compartirlo con las más grandes, que en algún momento fueron mis entrenadoras. Al ser una de las más jóvenes, al principio era un poco difícil porque no estaba adaptada al juego y el grupo ya estaba armado, pero ahora a fin de año me siento una más del equipo”, dijo María Victoria Santamarina, volante de Huirapuca y joven promesa. “Este año ya se vio que todos los clubes tenemos un nivel muy parejo, quedó reflejado en los resultados. Las nuevas generaciones vienen muy preparadas y entrenadas desde chicas, lo cual lo hace más competitivo”, añadió Claudia “Puchi” Tejerizo, delantera finalista del Anual con Los Tarcos.

Regional

Otros de los torneos que se disputaron fue el Regional de Clubes del NOA, que tuvo como gran campeón a Huirapuca, vencedor de Old Lions gracias al tanto de Luisina Migles Bordonaro. “Nos estaba yendo muy bien en el torneo local, así que llegamos con una carga anímica bastante positiva. Además a nosotras nos gusta jugar mucho esos torneos, que son cortos e intensos, donde también pudieron debutar muchísimas chicas jóvenes y ganar rodaje. Eso está buenísimo y motiva mucho a todas las juveniles que están próximas a subir a un plantel superior. Estoy muy contenta por lo conseguido y espero poder darle otra alegría al club”, afirmó Tania María Cruz, delantera del conjunto del sur.

Con algunas finales por jugarse, el hockey cerrará un 2021 que tuvo de todo. Más allá de tantos cambios, hay algo que seguirá perdurando en cada jugadora: el deseo de seguir persiguiendo un sueño con la bocha. (Producción periodística, Gonzalo Cabrera Terrazas)

A buscar el ascenso en 2022

Todas las miradas estuvieron en Tucumán. Nuestra provincia fue elegida para ser sede del Seleccionado Argentino de Mayores B Campeonato Norte, torneo que se disputó del 4 al 11 de octubre. Salta, Entre Ríos y Jujuy fueron las otras delegaciones participantes. Las Naranjas, dirigidas por la dupla integrada por José Contreras y Hernán Palacios, llegaron a la final y cayeron ante Salta por penales. “El Argentino me dejó sensaciones muy buenas. Volver a jugarlo, después de casi dos años, y en nuestra provincia, fue muy lindo. Además del plus que te da ponerte esa camiseta. No pudimos lograr el objetivo principal, que era salir campeonas, pero llegamos a la final y tuvimos un muy buen torneo. Se sumaron chicas del Sub21 y se demostró que el hockey tucumano va por muy buen camino”, dijo Tania María Cruz, de Huirapuca.

Por la pandemia no hubo ascensos, por lo que Tucumán seguirá un año más en la Segunda División. Sin embargo, el deseo de volver a Primera sigue vigente. “Una primera experiencia para el año que viene, en el que tenemos que ir a buscar el título para el ascenso. Y tengo fe de que se puede armar un equipo de muy buen nivel. Tenemos muy buenas expectativas”, aseguró Sofía Ortega, jugadora de Los Tarcos.

Las “Verdinegras” se adueñaron del Anual

Otro año que no olvidarán. Tucumán Rugby abrochó otro título a sus vitrinas, el del Torneo Anual 2021, luego de vencer a Los Tarcos, que venía teniendo una gran campaña. Fue el tercer grito consecutivo para las “verdinegras”, que llevaron a 20 la suma de títulos del club. “Estoy muy contento por el tricampeonato. Es un año que para nosotros estaba difícil, con un recambio casi definitivo del equipo, muy joven, pero que vino demostrando mucha madurez con el correr de los partidos. Es un plantel que fue creciendo, tiene mucho talento”, resaltó el técnico Ariel Mairata.

“Fue un año con muchos altibajos porque creíamos que la pandemia ya se había ido del todo, pero a mitad de año volvimos a parar por culpa del Covid-19. Sin embargo, pudimos salir adelante y cerrar el año de una manera muy positiva para nosotras”, aseguró Ernestina Cermignani, delantera de Tucumán Rugby.

En busca del campeón de Caballeros

Mañana se jugarán las semifinales del Anual de Caballeros. Desde las 20 se enfrentarán en una de las llaves Huirapuca y Gymnasium en cancha de Tucumán Rugby, mientras que en la otra se medirán San Martín y Monteros Voley en el estadio de Natación.