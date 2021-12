Estas son las series y películas que dejarán de estar disponibles en Netflix desde diciembre

Netflix anunció que algunas producciones que fueron verdaderamente aclamadas por sus fanáticos dejarán de estar disponibles en su catálogo a partir de este mes. Una de las justificaciones que ofrece la plataforma para la salida de los títulos es el vencimiento de licencias y la no renovación.

Estos son los retiros de diciembre:

- 1 de diciembre

¡Asu Mare! 2

300

300: El nacimiento de un imperio

Tráiler oficial de 300: El nacimiento de un imperio

Set Off

Un juego contra el destino

Reckoning

Across Grace Alley

Be Somebody

Black Butler

Point Break: Sin límites

Ciegos, sordos y locos

Difícil de matar

Don’t go breaking my heart 2

Hola, mi nombre es Doris

She remembers, He forgets

La caída del Halcón Negro

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal

Tráiler de Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal

Jack Reacher: Bajo la mirada

Lagrimas de Sol

Nekfeu: Estrellas errantes

Nota de Mil Rupias

The Amazing Spider-Man 2: La amenaza de Electro

El Juez

El Violinista

One Direction: This Is Us

Operación Regalo

Break Up 100

Gente, lugares y cosas

Cuatro hermanos

Richard Pryor: Live in concert

Sabotage

Shaft

The Bronze

The Little Mermaid

Mad Max: Fury Road

Tráiler oficial de Mad Max: Furia en el camino

Triple Tap

Triumph in the Skies

Visaranai

Zig y Sharko

- 2 de diciembre

Temple

- 3 de diciembre

Lost & Found Music Studios

Tom y Jerry: La película

El infiltrado del KKKLan

- 5 de diciembre

Ted Bundy: Extremadamente cruel, malvado y perverso

- 6 de diciembre

Bob’s Broken Sleigh

No Game, No Life: Zero

- 9 de diciembre

Hermano de Jorel

Mariah Carey’s: Merriest Christmas

- 10 de diciembre

Asesino serial con Piers Morgan

Khair y Baraka

Z4

Máquinas Mortales

- 15 de diciembre

Clarence

Ice Fantasy

Steven Universe

Hora de Aventura

Escandalosos

El Increíble mundo de Gumball

La Liga de la Justicia

- 20 de diciembre

Sonic Boom