En Colombia: Las Panteritas debutan con Pérez

La selección Argentina Sub-23 de voley jugará su primer partido en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, desde las 20. En el plantel está la jugadora formada en Instituto Pellegrini, Nicole Pérez (en la foto de la ceremonia de inauguración, primera a la izquierda). Las Panteritas enfrentarán esta noche a México; mañana, desde las 22.30, a las locales y cerrarán la fase de grupos ante Suriname, el jueves a las 20.

VOLEY

Amistoso de gran nivel

El viernes, desde las 21, Monteros Voley y Tucumán de Gimnasia jugarán un partido amistoso. “El Lobo” será el anfitrión de los monterizos en la cancha de Córdoba 1180. Monteros Voley se prepara para jugar la Liga de Voley Argentino, máxima categoría nacional; mientras que Tucumán de Gimnasia participará en la Liga Nacional buscando llegar a la elite. La entrada será gratuita.

GOLF

Tiger vuelve a las canchas

El ex número uno del mundo, el estadounidense Tiger Woods, confirmó su regreso a nueve meses del accidente automovilístico que le produjo serias lesiones en las piernas.

El californiano aseguró que la idea es disputar sólo algunos torneos, pero no volver a la actividad a tiempo completo. Los organizadores del PNC Championship confirmaron que Woods estará en el torneo que se jugará en diciembre en Orlando.

RUGBY

Los Pumas 7’s ya tienen rivales en Dubai

Los Pumas 7’s, en cuyo staff técnico está el tucumano Leonardo Gravano, integrará el Grupo C en el Seven de Dubai (segunda fecha del Circuito Mundial 2021/22), en el que enfrentará España, Francia y Fiji a partir del viernes. El seleccionado argentino de seven viene de hacer podio en la primera etapa.

CICLISMO

Travesía homenaje y solidaria

Ramón Arancibia, ciclista aficionado, unirá Rumi Punco con la capital tucumana el viernes. Arancibia partirá a las 6 y estima llegar a Plaza Independencia cerca del mediodía. El motivo de la travesía es doble: un homenaje a su padre que falleció hace tres meses y ayudar a Diego Andrés Frías que padece una seria enfermedad. Para colaborar los interesados pueden comunicarse al 3815844775.