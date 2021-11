Por la suba de casos de coronavirus, Bayern Munich y Barcelona jugarán sin público

El partido entre Bayern Munich y Barcelona se jugará sin público por la Champions League debido al alto índice de contagios de coronavirus. Es una decisión tomada por el primer ministro alemán, Markus Söde, para reducir los contactos entre el la gente.

Ante el aumento de casos de coronavirus, y la nueva cepa ómicron, el partido no fue autorizado para el ingreso del público. El foco de alerta está en la región germana de Baviera. Söder confirmó que el 8 de diciembre no habrá hinchas en el Allianz Arena.

El encuentro es clave para la ilusión de Barcelona de meterse entre los 16 mejores de la competencia, después del empate sin goles registrado ante el Benfica en el Camp Nou en la penúltima jornada y que dejó todo abierto.

El equipo que conduce Xavi Hernández tendrá la posibilidad de clasificarse para los octavos de final en un estadio en el que no habrá público, tal y como declaró Söder a la cadena Bayerischer Rudfunk: “Es importante decidir hoy de forma unitaria para todo el país que no se admita a espectadores. Si esto no funciona a nivel federal, lo haríamos solos a nivel de Baviera”, advirtió.