Candela Vetrano defendió a la China Suárez: “Me dolió que la pongan en ese lugar”

Después de que conociera la entrevista que le hizo Alejandro Fantino a Eugenia La China Suárez, por la plataforma Star+, la actriz recibió el apoyo de otra de sus colegas.

Una de ellas fue Candela Vetrano, quien compartió elenco con Suárez en la recordada tira de Cris Morena. “Es mi amiga y la quiero mucho. Me dolió que la pongan en ese lugar y, en un punto, me aterra el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien”, expresó en diálogo con la Revista Gente. Y cerró, tratando de evitar la polémica: “Todo eso que pasó me pareció una mierd... No me indignó, pero me afectó”.

Otra colega que le había enviado un guiño fue Celeste Cid, quien le comentó una foto que Eugenia publicó en su Instagram, en la que se la veía recostada en su cama. “Noni”, escribió junto al emoji de una flor.

Por otra parte, Mery del Cerro también había hablado al respecto en una nota le que concedió a Catalina Dlugi en La Once Diez. “La verdad no voy a opinar, son personas que quiero, que conozco. Es un tema personal y no quiero hablar del tema porque no me corresponde”, expresó. En este punto, la periodista recordó la respuesta de Paula Chaves y la consultó sobre si el grupo de amigas se había puesto de acuerdo. “No nos pusimos de acuerdo en nada, cada una tomó posición, quizás seamos parecidas a la hora de tomar posición por algo. Yo prefiero no hablar porque es un tema que no tiene que ver conmigo y es un tema muy delicado”, insistió.