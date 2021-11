Los casos en la Dinayf: según Yedlin, las críticas estuvieron “vinculadas a la política”

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Gabriel Yedlin, habló hoy sobre la estructura de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), tras los casos de abuso sexual y violencia contra menores en distintos puntos de la provincia y las críticas de sectores por la desidia estatal ante esas situaciones. A ello se sumaron los cuestionamientos de los propios empleados por las deficiencias en esa área, apuntando a la responsabilidad de las autoridades.

El funcionario, en una entrevista con “LA GACETA Central”, dijo que se “han mezclado muchas cosas”. “Ha aumentado la tensión social y las necesidades sociales en todas las áreas, incluso las del Ministerio. Hemos tenido mucha demanda también por parte de la Justicia, con relación a los casos de violencia contra los niños y muchos requerimientos. Hemos incorporado a más de 100 trabajadores en la Dinayf y el organismo ha sido equipado con la compra de computadoras”, expresó.

Ante la consulta sobre si la estructura puede cubrir las actuales necesidades, Yedlin enfatizó: “si no llegamos a tener una sociedad menos violenta, en general, va a ser muy complejo”. “Siempre está la sensación de que la Dinayf no da abasto porque son temas inacabados, como la salud. Siempre se necesita estar mejor y tener más recursos”, manifestó.

En esa línea, dejó entrever que las críticas han tenido una intencionalidad política. “Siempre he sido muy respetuoso de no politizar los situaciones en épocas de elecciones. Son necesidades que el Estado entero debe acompañar: la Legislatura, la Justicia y el Poder Ejecutivo (PE)”, remarcó. A la vez, recordó un pedido al Poder Judicial (PJ) de modificar el protocolo de atención. “Todavía no pasó”, expresó.

También resaltó la formación de una “mesa interpoderes para tener una mirada más macro de la política pública”.

Hoy, la Justicia penal dispuso el sobreseimiento definitivo de la psicóloga de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, María del Pilar Guindo, quien estaba siendo investigada por presunto incumplimiento de los deberes del funcionario público, en el marco de una causa derivada por el ataque sexual sufrido por una niña del sur tucumano que se encontraba en un contexto de vulnerabilidad. Por este proceso, los trabajadores responsabilizaron a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.

Ante este caso, Yedlin consideró que ese caso y el reclamo estaban “vinculados a la política”.