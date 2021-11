Un nuevo ministerio y cambios de funcionarios: las alternativas que barajan en el entorno de Jaldo

Osvaldo Jaldo cumplió su tercer mes al frente del Poder Ejecutivo (PE). Ya instalado en el despacho principal de la Casa de Gobierno, el vicegobernador que ejerce como gobernador apunta a darle su impronta a la nueva administración provincial. Sin embargo, salvo por el Ministerio de Seguridad, todavía no introdujo modificaciones en el equipo que heredó del ahora jefe de Gabinete, Juan Manzur. ¿Qué planes tiene el tranqueño para su gestión en el largo plazo? En su entorno analizan alternativas que van desde la creación de un nuevo ministerio hasta la renovación de funcionarios de primera y segunda línea. Por ahora, de todas maneras, no hay plazos estimados ni nombres confirmados.

Jaldo destacó los proyectos para la renovación urbanística y la red de cloacas en Graneros

"En todo momento puede estar la posibilidad de un cambio de gabinete, por diferentes motivos", aseveró Jaldo la semana pasada, en rueda de prensa, al ser consultado sobre la cuestión.

En principio, habrá una modificación forzada: el 10 de diciembre, la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, asumirá como diputada nacional del Frente de Todos. Todavía no hubo anuncios oficiales sobre quién reemplazará a la especialista en tocoginecología. Una opción lógica es el actual director ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud, Luis Medina Ruiz, quien, en los hechos, se desempeña como un virtual "número dos" de Chahla. En el espacio del manzurista Pablo Yedlin, diputado saliente y senador electo, impulsan el retorno a Tucumán de Sandra Tirado, actual mano derecha de Carla Vizzotti en la Nación. Sin embargo, en el jaldismo no ven con buenos ojos esta alternativa. Al margen de cómo se defina la sucesión de la actual ministra, la situación no es producto de una decisión política, sino de una vacante generada a partir de los comicios recientes.

Jaldo envía un paquete de leyes económicas a la Legislatura

Luego de la tregua con Manzur -previa a la asunción del gobernador en uso de licencia como jefe de Gabinete de la Nación-, Jaldo se limitó a designar a Eugenio Agüero Gamboa como ministro de Seguridad, en lugar del renunciante Claudio Maley. Hasta el momento, el tranqueño respetó el equipo titular de su ex compañero de fórmula. De hecho, en su mensaje de la semana pasada anticipó que no hará cambios antes de las fiestas de Año Nuevo. Sin embargo, está claro que la mayoría de los nombres del gabinete provincial no integran el círculo de confianza del tranqueño. ¿Cómo darle su sello a la gestión, evitando a la vez un potencial conflicto con el manzurismo?

"En todo momento puede estar la posibilidad de un cambio en el gabinete", afirmó Jaldo

Una alternativa que le acercaron a Jaldo pasa por la creación de un nuevo ministerio, que reúna todo lo relativo a obras y servicios públicos de la provincia.

Esta idea, que incluso fue elaborada con forma de borrador, incluye distintas secretarías que dependen de distintas áreas del estado, como Obras Públicas (a cargo de Cristina Boscarino) que pertenece a Economía; Saneamiento (al mando de Carlos "Alito" Assán), que está bajo la órbita de la Secretaría de la Gobernación; y Transporte (la dirige Benjamín Nieva), que funciona en el ámbito de Seguridad. La intención, además, es sumar el control directo sobre los servicios públicos -sobre todo, agua y electricidad-, una tarea que en estos momentos recae sobre el Ersept. También se puso la mira sobre el Ente de Infraestructura, a cargo de Christian Rodríguez, y sobre el intervenido Instituto de la Vivienda, que encabeza Stella Maris Córdoba.

Qué mensajes bajó Jaldo en el asado con legisladores

En el equipo del tranqueño consideran que poner en marcha el nuevo ministerio de obras públicas y servicios no sólo llevaría a "encolumnar" a los funcionarios heredados del manzurismo. Además, podría ser la oportunidad para ubicar en la conducción a dirigentes que sí venían formando parte del jaldismo, en especial, aquellos que se "pintaron la cara" durante las duras internas del 12 de septiembre.

En ese sentido, el que asoma como favorito es el abogado Marcelo Caponio, quien estrechó vínculos con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, durante su paso por el Plan Norte Grande. El también ex legislador y ex defensor del Pueblo Adjunto acompañó incluso a Jaldo en su reciente viaje a Buenos Aires, y participó de la reunión con Manzur y con Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) en la Casa Rosada. En ese encuentro, según se informó, se habló sobre el desarrollo de los programas de infraestructura, de viviendas y otras inversiones para Tucumán. ¿Habrá sido un guiño de una futura designación de Caponio?

EN CASA ROSADA. La semana pasada, Manzur y De Pedro recibieron al vicegobernador a cargo del PE, Osvaldo Jaldo, que fue a la reunión junto con Marcelo Caponio.

De todos modos, hay otros nombres que esperan novedades en el jaldismo, y que podrían desembarcar en una potencial cartera de obras públicas. Uno de ellos es el del también ex legislador Guillermo Gassenbauer, otro de los referentes peronistas de la Capital que retornó a la Casa de Gobierno con la llegada de Jaldo. Tampoco hay que descartar posibles designaciones en otras áreas, aunque, para esos casos, se deberían producir cambios de nombres. El kirchnerista Jesús Salim, ex gerente regional de Anses; el ex legislador Ramón Santiago "Cacho" Cano, ex delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; y la ex legisladora Nancy Bulacio son otros peronistas que estuvieron junto a Jaldo en los tiempos de la batalla contra el manzurismo, y que permanecen sin un rol definido, a la espera de novedades.

La semana pasada, el hombre que conduce las riendas del Poder Ejecutivo remarcó que, si hay modificaciones, serán a partir de 2022. Y no sólo en Salud. "Por ahí también hay otras áreas (en las) que, para un mejor funcionamiento, siempre está la posibilidad de un cambio", apuntó Jaldo, ante los micrófonos. Alternativas, por el momento, sobran. La cuestión es cómo llevar adelante una renovación en el gabinete sin que ello implique una ruptura con Manzur.