Tucumán: el viernes no funcionará ningún servicio de ómnibus

El viernes no funcionará ningún servicio de colectivos en la provincia. La dirigencia nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro por 24 horas, debido a la falta de acuerdo con los empresarios, respecto de una cláusula de revisión que figura en el acuerdo paritario firmado a principios de año.

"No se llegó a un acuerdo en la audiencia de hoy, que fue la cuarta, y el Consejo Directivo nacional decretó un paro por 24 horas a partir de las 0 del viernes, para todo el interior del país", contó a LAGACETA.com el secretario general de la delegación local de la UTA, César González.

El dirigente precisó que cuando se habían firmado las paritarias este año entre febrero y marzo, por un aumento salarial de un 42% acumulativo, se había incluido en el acta una cláusula de revisión, por las dudas se dispare la inflación.

Dijo que el problema se da en el interior, debido a que los empresarios del transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya acordó con los trabajadores. "Firmaron por $ 27.000 como suma no remunerativa: $ 10.000 con el sueldo de octubre; $ 10.000 con el de noviembre; $ 7.000 con el de diciembre, y un 11,2% sobre básico actual. Pero para el interior argumentan que si el Gobierno nacional no les da subsidios no están condiciones hacer efectivo ningún pago", indicó González.

Añadió que el lunes 29 se volverán a reunir las partes: "si no hay acuerdo, se analizará la problemática, y se fijará posiciones".

Sobre el cirre, recordó que de los $ 15.000 como suma fija que habían acordado en febrero las empresas abonaron $ 10.000. "Desde juio veníamos percibiendo los sueldos en su totalidad; en tiempo y en forma. Y hoy entramos en esta situación, que nos preocupa bastante", finalizó el dirigente.