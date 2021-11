Jaldo, tras la destitución de Stoyanoff: "las instituciones funcionan en su plenitud en Tucumán"

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Osvaldo Jaldo, se refirió esta mañana en una rueda de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno a la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de destituir al ahora ex juez de Familia, Orlando Stoyanoff Isas, debido al incidente de tránsito que protagonizó en junio pasado con un cadete que se movilizaba en moto.

"No puedo opinar en cuestiones de fondo sobre decisiones que se toman en otros poderes, en este caso el Poder Legislativo, que es la comisión de Juicio Político, y también otro instituto que no depende del Poder Ejecutivo, como el Jury. No conozco los expedientes ni los fundamentos de la acusación ni de la defensa, porque no corresponde, por ser otros poderes. Sí puedo destacar que, lo que hoy está ocurriendo, y que nadie lo puede negar, es que las instituciones de la democracia en Tucumán vienen funcionando en su plenitud", aseveró el referente peronista de Trancas, al ser consultado sobre los casos de Stoyanoff Isas y de Juan Francisco Pisa, el ex juez penal destituido la semana pasada por su desempeño en el caso de Paola Tacacho.

En esa línea, Jaldo ponderó que el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo "vienen funcionando". "Por eso suceden cosas como estas, es decir, que los jueces no sólo son acusados, sino que tienen toda la posibilidad de presentar sus defensas. Por eso el sistema democrático y las instituciones democráticas están funcionando. Tucumán es una provincia que respeta la institucionalidad y se maneja conforme a la Constitución y a las leyes vigentes", insistió el vicegobernador en ejercicio del PE.

Stoyanoff Isas fue removido este martes, luego del proceso de juicio político iniciado en su contra, a partir del incidente vial que protagonizó hace poco más de cinco meses, en una esquina de Yerba Buena, con el cadete Franco Azán.

Por unanimidad, el Jury consideró que el ahora ex magistrado había incumplido con los deberes a su cargo. Según se observó en un video viral, Stoyanoff Isas tuvo una violenta reacción, al golpear la motocicleta de Azán contra el pavimento. La defensa del ex juez sostuvo que, antes, había sido agredido por el cadete, y destacó que Stoyanoff Isas expresó sus disculpas de manera pública, tanto a la sociedad como a la Corte Suprema; sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió este martes ponerle punto final a su carrera como juez de Familia.